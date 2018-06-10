«Американский идиот»: в Сети высмеяли Меркель и Трампа

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«Вместо тысячи слов»: соцсети обсуждают фото Меркель и Трампа с саммита G7 

РИА Новости 1 час назад
Западные СМИ и пользователи социальных сетей обратили внимание на снимок с саммита G7, которое, с точки зрения многих, идеально иллюстрирует отношения между странами-участниками.
Речь идет о фото, на котором федеральный канцлер ФРГ строго смотрит на сидящего у стола президента США. Рядом с Меркель стоят европейские лидеры, рядом с Трампом — его советник Джон Болтон. Между ними, скрестив руки, стоит японский премьер Синдзо Абэ.
AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство Германии
Снимок сделан официальным фотографом правительства ФРГ и опубликован в Instagram Меркель с подписью: "спонтанная встреча между двумя рабочими сессиями".
"Если бы фото стоило тысячи слов, Ангеле Меркель бы было что сказать", — пишет USA Today по поводу этого снимка.
С точки зрения журналиста Time, это фото прекрасно иллюстрирует отношение Дональда Трампа к саммиту G7. Американский президент встречается взглядом с американскими союзниками, которые на второй день саммита недовольны его присутствием и его действиями.
"Легко представить президента на этом снимке слабым и занявшим оборонительную позицию. Его руки скрещены, он сидит, когда все остальные стоят", — отмечают в Time.
Представители администрации президента по другом смотрят на это фото. Джон Болтон опубликовал это фото на своей странице в Twitter, добавив комментарий: "Еще один саммит G7, на котором другие страны ждут, что Америка станет их банком. Президент четко выразил свою позицию сегодня. С него хватит".
"Президент выглядит как нетерпеливый ребенок, которого ругает учитель, уставший от его выходок. А вы просто выглядите смущенным", — написал в комментариях к посту Болтона пользователь Wil This Never End.
Многие в Twitter репостили этот снимок со своими комментариями по поводу его героев.
"Вместо тысячи слов", — пишет Ребекка Джеффери-Джонс.
"Более неудачных выходных, чему Меркель сейчас, не проводит никто", — пишет Эми Вандерпул.
"Мы все — Ангела Меркель", — пишет Denizcan Grimes.
За несколько мгновений до того, как Меркель тихонько проинформировала Трампа о том, что немецкие коммандос освободили Меланию из Белого дома", — шутит журналист Майкл Вайсс.
Пользователь Red T Racoon поделился другим снимком, который, на его взгляд, более четко обрисовывает ситуацию.
​Не обошлось и без мемов.
​"Я не смог удержаться. Это фото очень в духе Нормана Рокуэлла (американский иллюстратор — Прим.ред". Надпись — "американский идиот".
​Саммит G7 завершился в Квебеке, однако Дональд Трамп отозвал свою подпись под итоговым коммюнике, выразив недовольство высказываниями канадского премьера Джастина Трюдо по поводу американских торговых пошлин.
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