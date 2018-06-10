В День России над Москвой разгонят облака

По его словам, 12 и 13 июня, чтобы создать благоприятные погодные условия над городом и не допустить выпадение осадков, задействуют 10 самолетов, включая самолет-лабораторию.

Количество применяемых веществ определится в зависимости от метеорологической обстановки непосредственно в праздничные дни, уточнил Бирюков. Он рассказал, что процесс воздействия на минимизацию осадков метеорологи называют "засеиванием".

Против слоистых форм нижнего облачного слоя с высоты в несколько тысяч метров распыляют сухой лед, а против слоисто-дождевой облачности — жидкий азот. Йодистым серебром обрабатывают наиболее мощные дождевые облака.

Попадая в облака, частицы реагента концентрирует влагу вокруг себя, "вытягивая" из туч воду. В результате, над районом, где распылят сухой лед или йодистое серебро, сразу начинается сильный дождь, а по пути к столице тучи уже истратят весь "боезапас" и рассеются, передает Агентство "Москва"

Ранее синоптики сообщили, что в Москве в День России ожидается потепление до +23 градусов. Однако не исключены дожди — может выпасть более 10 миллиметров осадков.