Издевательства полковника ГИБДД попали в Сеть

Опубликовано видео издевательств пьяного полковника ГИБДД над подчиненными

В столице начальник отдельного батальона ДПС устроил показательное наказание своим подчиненным, сообщают в соцсетях.

Один из полицейских не смог найти ключи от наручников, чем разозлил полковника полиции , начальник отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве Алексея Белоусько, сообщает Telegram-канал Mash.

«Белоусько вывел из строя командиров взводов и рот и заставил их маршировать перед своими подчиненными. А командовать приказал тому самому сотруднику, который потерял ключи», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что полковник мог быть пьян. Белоусько якобы взял больничный, после того, как об этом инциденте узнали в управлении собственной безопасности.