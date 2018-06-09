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Издевательства полковника ГИБДД попали в Сеть
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Опубликовано видео издевательств пьяного полковника ГИБДД над подчиненными 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице начальник отдельного батальона ДПС устроил показательное наказание своим подчиненным, сообщают в соцсетях.
Один из полицейских не смог найти ключи от наручников, чем разозлил полковника полиции, начальник отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве Алексея Белоусько, сообщает Telegram-канал Mash.
«Белоусько вывел из строя командиров взводов и рот и заставил их маршировать перед своими подчиненными. А командовать приказал тому самому сотруднику, который потерял ключи», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что полковник мог быть пьян. Белоусько якобы взял больничный, после того, как об этом инциденте узнали в управлении собственной безопасности.
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