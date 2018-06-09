Умерла звезда «Улиц разбитых фонарей»

Умерла Татьяна Малыщицкая

Татьяна Малыщицкая — актриса и соосновательница ленинградского Молодежного театра на Фонтанке и Камерного театра Малыщицкого. Дочь известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого.

Широкому зрителю Малыщицкая известна по ролям в популярных сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный" и многих других, а также в фильме "Гадкие лебеди".

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.