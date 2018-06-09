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Умерла звезда «Улиц разбитых фонарей»
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Умерла Татьяна Малыщицкая 

Рамблер 1 час назад
Фото: kino-teatr.ru
В Санкт-Петербурге в возрасте 57 лет скоропостижно скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая, передает ТАСС.
Татьяна Малыщицкая — актриса и соосновательница ленинградского Молодежного театра на Фонтанке и Камерного театра Малыщицкого. Дочь известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого.
Широкому зрителю Малыщицкая известна по ролям в популярных сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный" и многих других, а также в фильме "Гадкие лебеди".
О дате и месте прощания будет сообщено позднее.
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