Из РФ запустят рейс в самую популярную в Instagram страну

Из России запустят прямой рейс в самую популярную в Instagram страну

Беспосадочные рейсы из Домодедово в международный аэропорт Кеблавик будут совершаться еженедельно по субботам. Первый вылет из Москвы состоится 9 июня в 20:05, прибытие в Рейкьявик — в 22:15 по местному времени. Время отправления обратного рейса — 23:20 по исландскому времени, прибытия — 7:05 по Москве.

Полеты будут совершаться на лайнерах Boeing 737-800, которые вмещают 8 мест в бизнес-классе и 168 мест в эконом-классе.

«Несмотря на суровый климат, в последнее время Исландия привлекает все больше и больше туристов. Рейкьявик, самая северная столица в мире, является отправной точкой для искушенных путешественников, которые собираются исследовать таинственную и далекую страну за рулем автомобиля. Уверен, новое направление будет пользоваться спросом у пассажиров S7 Airlines из России», — отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Ранее ни одна российская авиакомпания на совершала прямых перелетов по маршрутам Рейкьявик — Москва и Москва — Рейкьявик.