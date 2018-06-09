Ещё
Из РФ запустят рейс в самую популярную в Instagram страну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из России запустят прямой рейс в самую популярную в Instagram страну 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Reuters
Российская авиакомпания S7 запустит первый прямой рейс из Москвы в исландский Рейкьявик. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Беспосадочные рейсы из Домодедово в международный аэропорт Кеблавик будут совершаться еженедельно по субботам. Первый вылет из Москвы состоится 9 июня в 20:05, прибытие в Рейкьявик — в 22:15 по местному времени. Время отправления обратного рейса — 23:20 по исландскому времени, прибытия — 7:05 по Москве.
Полеты будут совершаться на лайнерах Boeing 737-800, которые вмещают 8 мест в бизнес-классе и 168 мест в эконом-классе.
«Несмотря на суровый климат, в последнее время Исландия привлекает все больше и больше туристов. Рейкьявик, самая северная столица в мире, является отправной точкой для искушенных путешественников, которые собираются исследовать таинственную и далекую страну за рулем автомобиля. Уверен, новое направление будет пользоваться спросом у пассажиров S7 Airlines из России», — отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.
Ранее ни одна российская авиакомпания на совершала прямых перелетов по маршрутам Рейкьявик — Москва и Москва — Рейкьявик.
В июне модный журнал Cosmopolitan признал Исландию наиболее фотографируемой в мире страной и составил список мест и явлений, которые лучше всего выкладывать в Instagram и которые могут принести множество подписчиков.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе266
Российского парапланериста в Грузии жестоко избила толпа261
Путин поговорил с Порошенко404
«Над Севастополем поднимут украинский флаг»291
Россиян готовят к резкому росту цен на еду773
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество США
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение