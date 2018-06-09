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У россиян потребовали визы для полета по России
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У россиян потребовали визы для полета по России 

Рамблер 1 час назад
Россиян, летевших из Владивостока в Екатеринбург, не пустили на борт самолета из-за отсутствия китайской визы. Об этом сообщает «Ура.ру».
По данным агентства, самолету «Уральских авиалиний» требовалась дозаправка в Пекине, но пассажиры об этом не знали. «Ура.ру» отмечает, что в Екатеринбург не смогли вылететь 13 человек.
Китай не предоставляет транзитный коридор для граждан России, путешествующих по своей стране. Один из пассажиров заявил, что ранее летал через Китай, и Пекин якобы не требовал визу за пребывание менее 72 часов.
Пассажиров самолета возмутило, что их не предупредили о визах заранее и «по-хамски» говорили с ними. Кроме того, деньги за авиабилеты им пообещали вернуть с 25-процентным вычетом.
Представитель «Уральских авиалиний» Игорь Бабак заявил, что перевозчик не обязан информировать пассажиров о специфике прохождения транзита.
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