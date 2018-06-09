Как в банке тестируют кандидатов вопросом «Крым наш?»

В соцсетях раскритиковали вопрос «Крым наш?» при приеме на работу в банк

"Очень важно, чтобы у человека, которого мы приглашаем, было одинаковое с нами чувство прекрасного, твердая жизненная позиция и свое мнение, которое он не боится высказывать", — рассказала она в своем Facebook.

Чтобы отобрать подходящего кандидата, Ганник, в частности, спрашивает про любимые книги, страны, увлечения, музыку. Помимо этого, она задает "платиновый" вопрос — "Крым наш?"

При этом она отказывает в приеме, если собеседник отвечает, что не хочет говорить на политические темы.

"Если "конечно наш, поделом укропам" и другие ура-патриотические или, наоборот, левонаправленные ответы с перегибами, свидетельствующие о промытых мозгах, — тоже на выход", — добавила она.

"Оказывается, этот вопрос — идеальный способ проверить способность человека иметь и не бояться высказывать свое мнение безотносительно того, знает ли он, "как тут принято и что тут про это думают", — пояснила Ганник свою позицию.

"Необандеровский вопрос"

Пользователи в основном негативно отреагировали на подобную манеру приема на работу.

"Девочка работает в банке с участием государственного капитала. На собеседовании она задает типичный "необандеровский" вопрос про Крым. И делает выводы. Мне кажется, с самой девочкой должны побеседовать люди, чьи профессиональные задачи — защищать территориальную целостность России. Пост она быстренько удалила, но скрины сохранились", — написал журналист Дмитрий Стешин.

"Так как уважаемая Яна Ганник снесла свой пост то можно и скрином повторить. Тем более что вопросы есть и к Яне и к банку Точка тоже. Яна, вы уже записались на собеседование в Ощад банк на вакансию младшего кассира в коломыйском отделении?" — написал Павел Еремеев.

"Руководство банка Открытие официально признает Крым украинским", — отмечает уральский блогер Сергей Колясников.

В комментариях и постах, посвященных обсуждению этой темы, напомнили, в частности, о недопустимости дискриминации людей по политическим убеждениям при приеме на работу, а также об уголовном наказании за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (статья 280.1 УК).

"Важен не ответ, а его наличие"

Позже, в пятницу, Ганник в следующем посте пояснила, что любит Россию и признает ее законы, а задает вопрос про Крым, так как ей "важен не ответ, а его наличие".

"Примечательно, что в комментариях к своему посту, я написала, что сама считаю, что он наш, по факту и юридически", — добавила она, заверив, что не отказывает в приеме на работу по политическим соображениям.

"Ответный" пост был опубликован днем в пятницу, корреспондент РИА Новости успел тогда ознакомиться с его содержанием, а на момент публикации данной статьи недоступна уже вся страница топ-менеджера.