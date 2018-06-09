«Обижают»: Дочь депутата РФ пожаловалась на жизнь в США

По словам собеседницы издания, жители США думают, что для россиян «все границы закрыты, а благ цивилизации нет».

Савельева рассказала, что однажды ее даже спросили, есть ли в России кетчуп.

27-летняя девушка подчеркнула, что такое отношение ее обижает. Она отметила, что иностранцы узнают факты о России из видео на YouTube, и поэтому относятся к стране «с недоверием и опасением».

Савельева пытается это изменить, рассказывая американцам, что в России живут такие же «хорошие, умные и талантливые» люди, как и в США.

При этом американцы знают, что в России есть собственная школа кино, и у русских «есть, чему поучиться».

Олеся Савельева поехала в Голливуд, чтобы изучать операторскую работу в Американском институте киноискусства в Лос-Анджелесе . Сейчас она собирает портфолио.