«Обижают»: Дочь депутата РФ пожаловалась на жизнь в США 

Дочь свердловского депутата Валерия Савельева Олеся, уехавшая на учебу в Голливуд, заявила, что для многих американцев Россия — «все равно что Северная Корея». Об этом сообщает «Деловой квартал».
По словам собеседницы издания, жители США думают, что для россиян «все границы закрыты, а благ цивилизации нет».
Савельева рассказала, что однажды ее даже спросили, есть ли в России кетчуп.
27-летняя девушка подчеркнула, что такое отношение ее обижает. Она отметила, что иностранцы узнают факты о России из видео на YouTube, и поэтому относятся к стране «с недоверием и опасением».
Савельева пытается это изменить, рассказывая американцам, что в России живут такие же «хорошие, умные и талантливые» люди, как и в США.
При этом американцы знают, что в России есть собственная школа кино, и у русских «есть, чему поучиться».
Олеся Савельева поехала в Голливуд, чтобы изучать операторскую работу в Американском институте киноискусства в Лос-Анджелесе. Сейчас она собирает портфолио.
Первым ее проектом стал клип для жены Игоря Николаева, а вторым — короткометражный фильм о жизни гимназистов прошлого века. По словам девушки, она мечтает снять сериал для Netflix и рассчитывает, что ее имя появится на больших экранах в 2025 году.