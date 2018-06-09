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Назван новый способ поимки грабителей
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Найден новый способ поимки грабителей 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Микробиологи нашли способ поймать взломщика, отследив уникальный отпечаток бактерий, который вор оставляет на месте преступления. Как сообщает The Independent, о такой возможности ученые рассказали на конференции Американского общества по микробиологии (ASM) в Атланте.
«Микробная подпись», которую расшифровала группа микробиологов и судебно-медицинских экспертов, может стать новым инструментом в арсенале правоохранительных органов, как отпечатки пальцев или анализ ДНК.
The Independent отмечает, что человеческий организм выделяет около 36 миллионов микробных клеток в час, и эти невидимые выбросы могут создать след, который приведет к преступнику.
Микробиологи провели несколько исследований, проверили телефоны, обувь и доказали, что персональные микроорганизмы человека оказываются и на вещах, которыми он пользуется. Затем ученые осмотрели несколько жилых домов, проанализировав «микробные подписи» в них.
В итоге они смогли выявить индивидуальные маркеры каждого человека, который побывал в этих домах, и создать профиль уникальных «микробных подписей». С помощью этих данных специалисты смогли идентифицировать людей, входивших в дома, с 70-процентной точностью.
Ученые отметили, что пока их работа находится на ранней стадии. Теперь им предстоит выяснить, как долго микроорганизмы взломщика могут оставаться на месте преступления.
В 2014 году ученые из Чикагского университета изучили «микробные подписи» нескольких семей и выяснили, что с переездом индивидуальная «подпись» семьи быстро — примерно за три часа — распространяется по новой жилой площади, подавляя старые микроорганизмы.
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