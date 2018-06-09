Пока вы спали: «Доллар по 75»

Принята еще одна мера по бензину

Правительство России обязало нефтяные компании продавать больше топлива внутри страны по более низким ценам. По данным «Ведомостей», такое решение на совещании с нефтяниками озвучил вице-премьер Дмитрий Козак , курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс. Нефтяные компании обязали продавать в России на 3% больше бензина и дизеля, чем они продавали годом ранее, а цены должны быть «обеспечивающими достаточный для операционной деятельности уровень доходности независимых сетей АЗС».

Детей обяжут прививать от смертельной инфекции

Родителей могут обязать прививать детей от гемофильной инфекции, сообщают «Известия» . По информации газеты, уже к 2020 году Минздрав России может расширить Национальный календарь профилактических прививок, внеся в него обязательную бесплатную прививку от гемофильной инфекции, самыми тяжелыми формами которой являются менингит и воспаление легких.

Меркель поставила условие России

Расширение «Большой семерки» до «восьмерки» за счет России возможно при одном условии, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, которую цитирует ZDF. По ее словам, если Москва поспособствует прекращению вооруженного противостояния в Донбассе и наладит отношения с Украиной , то сможет рассчитывать на возвращение в G8.

Россияне назвали машину своей мечты

Идеальный для россиян автомобиль — это надежный немецкий внедорожник с автоматической коробкой передач и 150-200 лошадиных сил, который стоит меньше миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-аукциона CarPrice, специалисты которого опросили 349 женщин и 965 мужчин, недавно продавших автомобиль и уже выбирающих новый.

«Доллар по 75»