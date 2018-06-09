Учительницу в купальнике позвали обратно

Уволенную за фото в купальнике учительницу позвали обратно

Преподавательнице истории Виктории Поповой , которая была уволена из школы №7 за нарушение устава, разрешили продолжить работать учителем. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Омской области.

«В региональном минобразования прошла встреча министра Татьяны Дерновой с Викторией Поповой и руководством школы по поводу случившейся истории, основой которой стали возмущения родителей. В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории», — говорится в комментарии.

Уволенному педагогу предложили вернуться на работу учителей в той же или другой школе. Попова заявила, что подумает над предложением.

Ранее в субботу, 9 июня, сообщалось об увольнении омской учительницы после того, как ее откровенные фотографии из модельного агентства обнаружили родители учеников. Попова занималась в модельном агентстве для девушек с пышными формами, где прорекламировала магазин одежды plus-size, снявшись в ретро-купальнике.

26-летнюю Викторию Попову отстранили от проведения уроков под предлогом о нарушении кодекса педагогов и вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Администрация учебного заведения посчитала, что преподавательница «нанесла урон имиджу школы» и «высокому званию педагогического работника». Увольнение учительницы вызвало негодование у пользователей социальных сетей, которые возмутились консервативному мышлению сотрудников омской школы.