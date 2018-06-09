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Учительницу в купальнике позвали обратно
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Уволенную за фото в купальнике учительницу позвали обратно 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @katuushhaa
Преподавательнице истории Виктории Поповой, которая была уволена из школы №7 за нарушение устава, разрешили продолжить работать учителем. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Омской области.
>> В Омске учительницу уволили из школы за фотосессию в купальнике
«В региональном минобразования прошла встреча министра Татьяны Дерновой с Викторией Поповой и руководством школы по поводу случившейся истории, основой которой стали возмущения родителей. В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории», — говорится в комментарии.
Уволенному педагогу предложили вернуться на работу учителей в той же или другой школе. Попова заявила, что подумает над предложением.
Ранее в субботу, 9 июня, сообщалось об увольнении омской учительницы после того, как ее откровенные фотографии из модельного агентства обнаружили родители учеников. Попова занималась в модельном агентстве для девушек с пышными формами, где прорекламировала магазин одежды plus-size, снявшись в ретро-купальнике.
26-летнюю Викторию Попову отстранили от проведения уроков под предлогом о нарушении кодекса педагогов и вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Администрация учебного заведения посчитала, что преподавательница «нанесла урон имиджу школы» и «высокому званию педагогического работника». Увольнение учительницы вызвало негодование у пользователей социальных сетей, которые возмутились консервативному мышлению сотрудников омской школы.
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Комментарии19  Ещё 28 источников 
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