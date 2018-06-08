Гипноз и другие цыганские секреты

Цыганский гипноз и другие главные секреты этого народа

Носители уникальной культуры, рома вызывают смешанные чувства. Одних они пугают, других — вдохновляют. Равнодушных нет.

Откуда путь держите?

Раньше ошибочно считалось, что цыгане — египтяне. Сегодняшние генетические исследования однозначно доказывают, что начальной точкой миграции «вольного народа» была Индия. Индийская традиция сохранилась в цыганской культуре в форме практик по работе с сознанием. Механизмы медитации и цыганского гипноза во многом схожи, цыгане, как и индусы — хорошие дрессировщики животных. Свойственен цыганам и синкретизм духовных верований, который является одной из особенностей современной индийской культуры.

Цыгане оказали огромное влияние на мировую культуру. Балканская музыка и стиль Бохо, находящиеся сегодня в тренде — продукты цыганского влияния.

Такого народа как цыгане не существует. Это собирательное название нескольких этнических групп. Себя цыгане называют рома (ударение на последний слог). Вероятнее всего, это влияние жизни цыган в Византии, которая Византией стала называться только после своего падения. До этого она мыслилась частью римской цивилизации. Распространенное «Ромале» — звательный падеж от этнонима «рома».

«Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная»

Рома уникальны своей музыкальной культурой. Они не только сами глубоко интегрированы в музыку, но и влияют на культуру народов тех стран, в которых оказываются. Это влияние можно встретить практически везде. Иногда культуры переплетаются настолько, что мы не всегда знаем, когда слушаем романс — русским его называть или цыганским.

Семиструнная гитара — русская она или цыганская?

Считается, что семиструнную гитару изобрел в 1790-х годах Андрей Осипович Сихра. Первые образец инструмента он сделал в Вильнюсе, а позже, по приезде в Москву, его доработал. Он стал настоящей звездой, к нему записывались на уроки, он давал концерты и обладал несомненным музыкальным даром. Его отец также был музыкантом. Не стану притягивать факты и утверждать, что Сирха был цыганом, но развитие инструмент получил именно в цыганской среде.

До революции 1917 года семиструнная гитара, отличительной чертой которой является строй — соль мажорный — была очень популярным инструментом. Цыганские романсы и Пушкин, и Толстой, и Тургенев, и Лесков слушали именно под аккомпанемент семиструнной гитары.

Как один из символов "царского строя" семиструнка в СССР утратила свои позиции, и на смену ей пришла шестиструнная гитара с классическим испанским строем.

Однако цыгане не оставили семиструнную гитару. Больше того, именно русские цыгане впервые привезли эти гитары после революции за океан — в Бразилию. Семиструнная гитара звучит и сегодня — не только в театре «Ромэн», но и на поп-сцене. Например, у Мадонны был целый тур, где ей аккомпанировал Вадим Колпаков, солист ансамбля «Via Romen».

«Позолоти ручку!»

Цыганский гипноз — типичный образец нейролингвистического программирования. Ничего загадочного, а тем более пугающего в нем нет. Если вы уж так сильно боитесь цыганского гипноза, то можете даже посетить семинары по гипнозу, где вам все расскажут о природе транса и методах подавления центров воли человека путем захвата его внимания.

Цыганский гипноз — невероятно увлекательная и объемная тема, поэтому скажу лишь о некоторых его основных принципах и методиках.

Главное, чего добивается любой гипнотизер — получения так называемого раппорта — управляющего контакта. Техника цыганского гипноза основана на управлении сознанием через внимание, поэтому первое, что делает гипнотизер — это пытается переключить ваше внешнее внимание на внутреннее.

Психолог Сергей Зелинский в своей работе о цыганском гипнозе подчеркивает:

"Цыгане хорошо знают феноменологию глубоких трансов, поэтому если замечают признак какого-нибудь феномена, то сразу же способствуют его развитию, тем самым погружая клиента в еще более глубокое состояние транса".

Абы к кому цыгане не подойдут. Они обладают хорошо развитой интуицией и легко выделяют из толпы людей с высоким уровнем гипнабельности — то есть предрасположенностью к внушению. Традиционно гипноз происходит в местах большого скопления людей. Это опять же часть ритуала — внимание человека в толпе рассеянно. Традиционно — это рынки и магазины, то есть места, куда человек приходит заведомо с деньгами, а также в состоянии психологического дисбаланса (шопоголизм является одним из признаков гипнабельности).

Искусство цыганского гипноза передается из поколения в поколение. Ему учат как на словах, так и эмпирическим путем. Каждый цыган-гипнотизер — это отличный психолог, долгой практикой развивший в себе тактильное, зрительное, слуховое, даже обонятельное восприятие. Любые движения человека, даже микродвижения, вроде моргания или работы мимических мышц о чем-то говорят. И цыгане знают — о чем.

Гадания и карты

В Средние века цыган в Европе считали египтянами. Само слово Gitanes — производное от египтянина. Египтов в Средние века было два — верхний и нижний. Цыган так прозвали, очевидно, по названию верхнего, который находился в области Пелопоннеса, откуда шла их миграция, однако принадлежность к культам нижнего Египта видна в быте даже современных цыган.

Карты Таро, которые считаются последним сохранившимся осколком культа египетского бога Тота, были привнесены в Европу именно цыганами. Их не напрасно называли «фараоново племя». Поразительным было для европейцев и то, что цыгане бальзамировали своих покойников и хоронили в склепах, куда закладывали всё необходимое для жизни после смерти. Эти похоронные традиции живы у цыган и сегодня.

Передается из поколения в поколение и мастерство предсказания на картах. Как на Таро, так и на обычных. Не каждая цыганка умеет гадать. В многодетных цыганских семьях, в таборах, для обучения выбирают не больше 5% девочек. Это искусство и не может быть массовым, его секреты хранят, а хорошая гадалка в цыганской общине — на вес золота.

Не стоит романтизировать гадалок, а тем более завидовать их дару. Принятие на себя этой роли требует от цыганки ясного понимания огромного бремени, которое она на себя возлагает. В Средние века с цыганами не особо церемонились, гадалок же признавали ведьмами и жгли на кострах. Резко негативно относится к цыганским гадательным ритуалам и современная христианская церковь.

Понять цыгана

Привет — бахталэс

Здравствуйте — дубрИдин

Добро пожаловать! — Мишто явъЯн!

Счастливо пребывать! (многим людям) — тэ явЭн бахталЭ! Счастливо пребывать! (мужчине) — тэ явЭс бахталО!

Добрый день (всем) — дэвЭс лачО (сарЭнгэ)

Чтоб тебя Бог покарал! — Тэ скарИн ман дэвЭл!

Пес пса не укусит — джюкел джюклес на хала

Лежачий камень — пАшло бар Поет, как птица — багала сыр чирЕклы

Твои глаза, как звезды — тэрЭ якхА сыр чиргинЯ

Цыганский барон

В цыганском языке баро — старший. Так как в цыганском обществе строго закреплено право старшего, а не право сильного, как во многих других культурах, то и главным в таборе является старый и мудрый человек. На нём лежит огромная ответственность за жизнь каждого в таборе, он лично отвечает за каждого, разрешает разногласия и заботится об экономическом процветании своей большой семьи.

По цыганским понятиям женщина не должна быть над мужчиной. У рома существует понятие «скверны», связанное с нижней частью тела замужней или просто взрослой женщины. Место, над которым она прошла становится «оскверненным». Одежда, которая носится женщиной ниже пояса, и обувь также считаются «осквернёнными». Поэтому в женский национальный костюм у многих цыган мира входит большой фартук, а цыгане предпочитают жить в одноэтажных домах.

Тот образ цыганского барона, который мы знаем по фильмам и телепередачам, это скорее переговорщик, лицо, представляющее табор «лицом». Обычно это богато одетый, статный, взрослый, бородатый, представительный мужчина с хорошими коммуникативными навыками. Его задача — чисто представительская, настоящий барон предпочитает не выделяться, хотя именно на нем сходятся все нити таборной жизни.