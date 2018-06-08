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Белый медведь объелся и застрял в окне
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Белый медведь объелся и застрял в окне 

Рамблер 2 часа назад
Чрезвычайное происшествие случилось на острове Шпицберген в отеле Isfjord Radio. Эта небольшая гостиница находится на мысе Линнея и занимает историческое здание, где прежде была радиостанция. На днях сотрудница отеля обнаружила, что в окне склада застрял белый медведь. Оказалось, что животное проникло на склад, войдя в дверь. Когда медведь оказался в помещении, дверь захлопнулась. Тогда мишка решил устроить пир: он наелся шоколада, который в избытке был на складе, и перебил бутылки с вином. Пытаясь выйти после обеда на улицу, он разбил все окна, при попытке вылезти через одно из них он и застрял. Женщина, которая заметила животное, поняла, что самостоятельно он выбраться не сможет и вызвала спасателей на вертолёте. Однако медведь от громких звуков винтокрылой машины испугался и нашёл в себе силы для последнего рывка. Он всё-таки пролез в проём, побежал к морю и моментально уплыл. Администрация отеля заявила, что клиентам ничего не угрожает.
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