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Машков отказался брать студентов в «Табакерку»
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Машков отказался брать студентов в «Табакерку» 

Рамблер 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Новый худрук Московской театральной школы Олега Табакова актер Владимир Машков отменил набор абитуриентов на будущий учебный год, сообщает «Коммерсант FM».
Последние несколько дней администрация школы по телефону звонила 110 школьникам, уже прошедшим региональные отборочные испытания для поступления, и предупреждала о переносе или отмене набора. Об этом радиостанции рассказала мать одного из них.
«Никаких объяснений», — отметила Ольга.
По словам одного из абитуриентов, второй этап поступления, творческие испытания, должен был состояться в Москве 27 июня.
Между тем накануне на официальном сайте колледжа появилось обращение Машкова, в котором тот подтвердил отмену набора на 2018-2019 учебный год. По его словам, ранее решение о поступлении студентов принимал лично Олег Табаков, однако «по известным печальным причинам», то есть в связи со своей смертью, он не сможет сделать это и на этот раз.
«Я этих ребят тоже не видел», — отметил Машков.
В связи с чем новый художественный руководитель школы и счел, что ему «решать чью-то судьбу было бы крайне безответственно».
Также Машков отметил, что понимает «переживания» родителей, однако ему предстоит «разобраться» в новой работе, изменить и адаптировать учебный процесс, а набирать новый курс до тех пор было бы «простой формалистикой».
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