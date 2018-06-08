Уезжающим на Украину россиянам дали наказ

Россиян предупредили о кори на Украине

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о неблагоприятной ситуации с корью на Украине и напомнил о необходимости заблаговременно сделать прививку при планировании поездки в страну.

"Рост заболеваемости корью, начавшийся летом 2017 года, наиболее интенсивно проявляется в текущем году. По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины с начала 2018 года в Украине корью заболело более 18,1 тысяч человек, из которых около 11,8 тысяч — дети. От болезни умерло девять жителей, из них шестеро детей", — говорится в тексте официального сообщения.

По данным ведомства, наибольшее число заболевших было зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.