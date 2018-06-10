Крымчане пожаловались на давление извне

Внешние силы пытаются спровоцировать гражданский конфликт в Крыму . Об этом говорится в заявлении крымско-татарских организаций, сообщает РИА Новости

Заявление поддержали 20 общественных организаций. В тексте говорится, что, несмотря на попытки оказать внешнее давление, крымчане осуждают дестабилизацию мира и готовы взять на себя ответственность в вопросах социально-экономического развития республики, сохранения и укрепления межнациональных отношений, в выстраивании доверительных и партнерских отношений с органами власти и институтами гражданского общества.

Общественники также заявили о готовности противостоять санкционному давлению и информационным атакам.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин