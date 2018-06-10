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Крымчане пожаловались на давление извне
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Крымчане пожаловались на давление извне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Внешние силы пытаются спровоцировать гражданский конфликт в Крыму. Об этом говорится в заявлении крымско-татарских организаций, сообщает РИА Новости.
Заявление поддержали 20 общественных организаций. В тексте говорится, что, несмотря на попытки оказать внешнее давление, крымчане осуждают дестабилизацию мира и готовы взять на себя ответственность в вопросах социально-экономического развития республики, сохранения и укрепления межнациональных отношений, в выстраивании доверительных и партнерских отношений с органами власти и институтами гражданского общества.
Общественники также заявили о готовности противостоять санкционному давлению и информационным атакам.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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Комментарии29  Ещё 11 источников 
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