Найдена неизвестная жертва перевала Дятлова

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил в альбоме следователя Владимира Коротаева снимок женщины, которая могла погибнуть вместе с членами группы Дятлова. Об этом Дегтерев рассказал в своем блоге.

По словам исследователя, альбом Дегтерева был показа в фильме РЕН ТВ «Громкое-дело „Гора-мертвецов“ в 2012 году.

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На одной из страниц альбома Дегтерев заметил „ранее неизвестный“ снимок погибшей участницы турпохода Зинаиды Колмогоровой. Рядом с ее фото исследователь увидел снимок „одетого в парку трупа“. На следующей странице оказалась фотография погибшей „молодой женщины азиатского типа, скорее всего, манси“. Дегтерев отметил, что женщина эта была очень худой, с короткими волосами и похожей на мальчика. Он отметил „необычную форму“ ее ушей и гематому на левом плече.

»Больше нигде и никогда (!) эти фотографии не демонстрировались», — подчеркнул Дегтерев.

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Исследователь из Нижнего Тагила пришел к выводу, что на перевале погибли не только туристы, но и семья манси, в доме которых побывали участники похода.