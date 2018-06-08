Найдена неизвестная жертва перевала Дятлова 

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил в альбоме следователя Владимира Коротаева снимок женщины, которая могла погибнуть вместе с членами группы Дятлова. Об этом Дегтерев рассказал в своем блоге.
По словам исследователя, альбом Дегтерева был показа в фильме РЕН ТВ «Громкое-дело „Гора-мертвецов“ в 2012 году.
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На одной из страниц альбома Дегтерев заметил „ранее неизвестный“ снимок погибшей участницы турпохода Зинаиды Колмогоровой. Рядом с ее фото исследователь увидел снимок „одетого в парку трупа“. На следующей странице оказалась фотография погибшей „молодой женщины азиатского типа, скорее всего, манси“. Дегтерев отметил, что женщина эта была очень худой, с короткими волосами и похожей на мальчика. Он отметил „необычную форму“ ее ушей и гематому на левом плече.
»Больше нигде и никогда (!) эти фотографии не демонстрировались», — подчеркнул Дегтерев.
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Исследователь из Нижнего Тагила пришел к выводу, что на перевале погибли не только туристы, но и семья манси, в доме которых побывали участники похода.
Зимой 1959 года на одном из уральских перевалов погибли девять туристов из клуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов, позже перевал получил его имя. Исследователи выдвигали различные версии трагедии, в том числе конспирологические: об испытании радиоактивного оружия, убийстве туристов и контакте с пришельцами. По официальной версии, смерть группы Дятлова была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».