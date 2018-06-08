«Крым наш или не наш?» Как берут на работу в банк

В Сети раскритиковали соосновательницу банка «Точка» Яну Ганник, рассказавшую о вопросе, который она задает всем соискателям. Скриншот поста Ганник опубликовал пользователь Facebook Павел Еремеев.

В своей записи Ганник рассказала, что при отборе будущих коллег для нее важно наличие у них «твердой жизненной позиции» и собственного мнения. По словам женщины, она задает соискателям вопрос « Крым наш?».

Ганник заявила, что этот вопрос — «идеальный способ» проверить, есть ли у человека собственное мнение, и не боится ли он его высказывать.

Она подчеркнула, что ответ для нее «менее важен, чем факт его наличия». По словам Ганник, она сразу говорит «нет» людям, которые отказываются рассуждать на «политические темы» или говорят что-то вроде: «Ну, тут с какой стороны посмотреть».

«Если «конечно наш, поделом укропам» и другие ура-патриотические или наоборот лево-направленные ответы с перегибами, свидетельствующие о промытых мозгах, — тоже на выход», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях одна из пользовательниц отметила, что «дискриминация по политическим взглядам запрещена», и «это знает любой человек, занимающийся наймом». Также пользователей возмутило, что соискатель «должен отвечать не квалификационным требованиям, а представлениям» Ганник об «идеальном члене команды».

В апреле прошлого года Ганник рассказала, что украинские пограничники отказали ей и ее коллегам во въезде в страну. Ганник собиралась посетить Киев «по очень важному рабочему вопросу». По ее словам, запрет объяснили «недоказанной целью прибытия». Ганник посоветовала «не испытывать судьбу» и не ездить на Украину.