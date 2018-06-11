Дюмин рассказал о фестивале под Тулой «Толстой Weekend»

Международный театральный фестиваль "Толстой Weekend" проходит в эти дни в музее-усадьбе великого русского писателя "Ясная Поляна" в Тульской области в третий раз, сообщает РИА "Новости".
В этом году помимо российских театров из Перми, Саратова, Калуги и Рязани, свою постановку "Крейцерову сонату" в родовом гнезде Льва Толстого представит Валмиерский драматический театр из Латвии.
Открыла фестиваль "Толстой Weekend" повесть "Фальшивый купон" — постановка Коляда-театра из Екатеринбурга. В зрительском зале под открытым небом ни одного свободного места — все билеты раскупили за три часа с момента начала продаж.
Уникальна сама идея фестиваля, которая принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину, — спектакли под открытым небом, главная декорация сама усадьба, зрительный зал на лужайке, где когда-то собирал всю семью Лев Толстой.
"Этот фестиваль с каждым годом приобретает все больше и больше внимания. И, конечно же, мы видим, что на эту площадку собираются, ведущие театральные коллективы нашей страны. В этом году к нам присоединились региональные театры. Очень отрадно осознавать, что фестиваль получил статус международного фестиваля. Это яркое культурное событие не только на уровне нашего региона, и можно с уверенностью сказать, что это яркое событие — в масштабах всей страны", — сказал Дюмин в интервью Первому каналу.
Каждая фестивальная постановка проходит тщательный отбор. В России и за рубежом ставят множество спектаклей по произведениям Льва Толстого, но не каждый можно показать здесь, на открытой сцене.
"Толстой Weekend" продлится до 12 июня.