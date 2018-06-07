Кровавый источник забил в Златоусте 

Жители города Златоуст в Челябинской области увидели на улице нечто странное: из дыры в асфальте вытекала вода кроваво-красного цвета. Горожане бросились снимать загадочное явление и выкладывать ролики в интернет, отмечая, что у воды с ярким цветом нет никакого запаха. Люди предположили, что вода окрашена марганцовкой, и начали задавать вопросы местным властям. Позднее выяснилось, что никакой мистики в происходящем нет, воду просто подкрасили специальными красителями. Это сделали коммунальщики для обнаружения проблем в сетях водоснабжения. В тех местах, где появляется окрашенная вода, требуется ремонт. Также представители коммунальных служб города пояснили, что опасности для здоровья красные ручьи не представляют.