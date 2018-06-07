Ещё
Кровавый источник забил в Златоусте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой

Кровавый источник забил в Златоусте 

Рамблер 50 минут назад
Жители города Златоуст в Челябинской области увидели на улице нечто странное: из дыры в асфальте вытекала вода кроваво-красного цвета. Горожане бросились снимать загадочное явление и выкладывать ролики в интернет, отмечая, что у воды с ярким цветом нет никакого запаха. Люди предположили, что вода окрашена марганцовкой, и начали задавать вопросы местным властям. Позднее выяснилось, что никакой мистики в происходящем нет, воду просто подкрасили специальными красителями. Это сделали коммунальщики для обнаружения проблем в сетях водоснабжения. В тех местах, где появляется окрашенная вода, требуется ремонт. Также представители коммунальных служб города пояснили, что опасности для здоровья красные ручьи не представляют.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»308
Лазарева призналась в неизлечимой болезни26
Россиянам приготовили несколько «чудес»99
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь116
Кобзон вступился за Ефремова373
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
07:55
Путин напомнил томскому губернатору о вежливости
Политика
01:20
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой
В мире Украина
00:20
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна
Происшествия Азия
00:50
Кровавый источник забил в Златоусте
Общество Происшествия
00:57
«Роскосмос» впервые показал отделение «Союза»
Наука Наука и техника
04:44
Путин отказался выводить военных из Сирии
Политика Армия
05:03
Цвет настроения белый. Путин рассказал, куда движется Россия
Политика
03:40
Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение