Ефремову объяснили, почему Украина не получит Крымский мост

Предложение российского актера Михаила Ефремова «отдать Украине Крымский мост, и пускай они на нем зарабатывают — может быть, Крым простят» вызвало широкий резонанс как среди коллег артиста по художественному цеху, так и среди разномастных политиков.

В большинстве своем слова Ефремова восприняли всерьез и крайне негативно. К примеру, народный артист СССР Василий Лановой посоветовал «этому нашему крупному деятелю [заслуженному артисту РФ Ефремову] подлечить немножко мозги».

Лановой назвал себя «украинским хохлом», и выразил надежду, что «все в его родной Украине закончится благополучно», хотя «происходящее все годы после госпереворота» его беспокоит.

Народный артист заявил, что «такой народ не может слушать этих идиотов, дорвавшихся до власти».

Знаменитый цирковой артист Аскольд Запашный считает, что в словах Ефремова нет ничего, кроме эпатажа. Как сообщает ФАН, дрессировщику не очень понятна ситуация, когда лидеры общественного мнения делают такие «крайне либеральные выпады» в соответствии со своей формой справедливости. При этом Запашный убежден, что любой человек имеет право на свое мнение.

По мнению Запашного, эскапады, подобные ефремовской, служат «только для того, чтобы пресса на Украине могла обратить на это внимание». Артист подчеркнул, что на протяжении долгих лет идет «большая геополитическая война между США и Россией», а Украина в этой войне предстает как разменная монета.

Известный циркач добавил, что всерьез такие вещи по поводу Крымского моста в условиях политической обстановки может говорить либо глупец, либо скандалист.

Кроме того, он сравнил разговоры о том, чтобы отдать Крымский мост Украине с темой возвращения Аляски — это точно такой же воздушный замок и нежизнеспособный прожект.

Кто-то, напротив, воспринял слова Ефремова с юмором. Известный своими эпатажными выходками актер Алексей Панин назвал своего коллегу «лучшим» в своем Instagram, опубликовав отрывок скандальной видеозаписи.

В политической сфере предложение Ефремова «отдать Крымский мост Украине и 10-15 лет бесплатно отдавать газ» столкнулось с непониманием. Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек предположил, что Ефремов так готовится к новой роли — политтехнолога, «заранее вошел в образ и заигрался».

Бальбек убежден, что Ефремов оторвался от современной ему реальности: Крымский мост является «собственностью государства и российской нации», и «никакой, даже самый „заслуженный“ или „народный“ артист не вправе распоряжаться этой собственностью по своему усмотрению».

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере посоветовал Ефремову посмотреть на географическую карту мира и понять, что его идея нежизнеспособна.

«Отдать Украине Крымский мост, как предлагает Ефремов, никак невозможно: он соединяет два российских берега. Достаточно посмотреть на карту», — заявил Пушков.

Член экспертного совета при Государственной думе по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян заявил, что лучше бы Киев забрал Михаила Ефремова себе.

«Крымский мост Ефремов предложил отдать Украине в качестве компенсации? Я бы в ответ на эту реплику предложил Украине забрать самого Ефремова», — заявил Манукян.

По его убеждению, заслуженному артисту с такими идеями лучше жить на Украине по соседству с «адским украинским политическим паноптикумом».

Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала актеру Михаилу Ефремову оставить свои фантазии о том, чтобы отдать мост киевским властям.

«Всем желающим сдать, продать, купить, обменять, захватить Крым скажу одно: расслабьтесь, дышите глубже и даже не мечтайте», — заявила парламентарий в разговоре с журналистами.

Депутат отметила, что заниматься политикой Ефремову не стоит, равно как и думать о судьбах 3 миллионов россиян, живущих в Крыму и Севастополе