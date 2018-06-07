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Facebook заблокировал страницу Чичериной
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Страница Чичериной в фейсбуке была заблокирована 

Газета.Ru 2 часа назад
Страница рок-певицы Юлии Чичериной в социальной сети Facebook была заблокирована, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Страницу в фейсбуке заморозили. Причем, сделали это дважды — сначала пришло уведомление о заморозке на три дня, а потому пришло иное сообщение, в котором сообщается о более длительном периоде блокировки", — сказал директор Чичериной Олег Гененфельд.
Также он высказал предположение, из-за чего это могло произойти.
"Скорее всего, это произошло из-за жалоб пользователей. Так это обычно бывает. Так что теперь вся официальная информация от нас будет на странице ВКонтакте", — добавил Генефельд.
Ранее в Госдуме одобрили решение ФИФА о запрете выступления Чичериной на чемпионате мира.
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