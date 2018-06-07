Полицию «оптимизируют» за счет носков

МВД России решили пересмотреть комплектацию формы полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ведомстве рассчитывают, что отказ от некоторых предметов гардероба позволит полиции сэкономить по 17 тысяч рублей на каждом сотруднике.

Среди прочего, в МВД планируют убрать из комплектации плащи, нательное белье, носки, галстуки, кашне и воротники из овчины.

Ранее стало известно о планах властей «оптимизировать» полицию. В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении предельной численности МВД на десять тысяч человек — до 894,9 тысячи. СМИ писали, что в ведомстве планируют значительно сократить должности в ГИБДД

В правительстве поясняли, что сокращения позволят направить освободившиеся деньги на повышение зарплат оставшихся сотрудников и информатизацию.