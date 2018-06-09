Россиянам открыли Чукотку

При этом Чукотка останется остается территорией регламентированного посещения для иностранцев.
17 июня почти со всей территории Чукотки снимается статус пограничной территории. Соответствующий приказ директора ФСБ РФ Александра Бортникова опубликован на портале правовой информации.
В документе подчеркнуто, что островова Ратманова, Врангеля и Геральда остаются закрытыми.
Однако за исключением этих островов граждане России смогут свободно перемещаться по территории Чукотки, не получая для этого специальный пропуск и разрешение.