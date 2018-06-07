Россиянам хотят добавить еще один выходной день

"Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: "хочу — не хочу", "пойду — не пойду". Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям", — подчеркивает Рязанский.

Так, диспансеризация помогает обнаружить признаки ишемической болезни сердца, повышенное давление, ожирение, сахарный диабет, хронический бронхит, онкологию и другие недуги.

Но на практике же большинство работников, чьи профессии не связаны с вредными, опасными производствами, пищевой промышленностью, торговлей, образованием, здравоохранением (там осмотры обязательны), диспансеризацию игнорируют. Ведь для посещения медицинского учреждения работникам приходится отпрашиваться у руководства, которое не всегда идет им на встречу. А брать отгул за свой счет и терять в заработке люди не хотят.

"Мы предлагаем предоставлять каждому работнику раз в три года (с такой периодичностью проводится диспансеризация) отгул с сохранением заработной платы", — уточняет Валерий Рязанский.

Сейчас законопроект готовится в Государственной думе к первому чтению. Ориентировочно его рассмотрение назначено на 14 июня.

Напомним, что всеобщая диспансеризация была введена в 2013 году. На бесплатную диспансеризацию имеют право работающие и неработающие граждане начиная с 18 лет. Большинство исследований проводят раз в три года. Но некоторые — через два года. Например, маммография для женщин от 39 лет.