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Россиянам добавят еще один выходной
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Россиянам хотят добавить еще один выходной день 

Российская Газета 4 часа назад
Раз в три года каждый работник сможет получить дополнительный оплачиваемый выходной. Но потратить его можно только на прохождение диспансеризации.
>> Россиянам могут добавить минимум три выходных
Об этих вероятных нововведениях "Российской газете" рассказал председатель Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он стал одним из авторов законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, гарантирующих работникам предоставление времени для прохождения диспансеризации.
"Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: "хочу — не хочу", "пойду — не пойду". Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям", — подчеркивает Рязанский.
Так, диспансеризация помогает обнаружить признаки ишемической болезни сердца, повышенное давление, ожирение, сахарный диабет, хронический бронхит, онкологию и другие недуги.
Но на практике же большинство работников, чьи профессии не связаны с вредными, опасными производствами, пищевой промышленностью, торговлей, образованием, здравоохранением (там осмотры обязательны), диспансеризацию игнорируют. Ведь для посещения медицинского учреждения работникам приходится отпрашиваться у руководства, которое не всегда идет им на встречу. А брать отгул за свой счет и терять в заработке люди не хотят.
"Мы предлагаем предоставлять каждому работнику раз в три года (с такой периодичностью проводится диспансеризация) отгул с сохранением заработной платы", — уточняет Валерий Рязанский.
Сейчас законопроект готовится в Государственной думе к первому чтению. Ориентировочно его рассмотрение назначено на 14 июня.
Напомним, что всеобщая диспансеризация была введена в 2013 году. На бесплатную диспансеризацию имеют право работающие и неработающие граждане начиная с 18 лет. Большинство исследований проводят раз в три года. Но некоторые — через два года. Например, маммография для женщин от 39 лет.
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