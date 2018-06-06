«Ефремов выступает как разрушитель России»

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич посоветовал актеру Михаилу Ефремову, предложившему отдать Украине Крымский мост и бесплатно поставлять ей газ, пройти курс лечения, передает ФАН.

«Ефремову нужно все-таки попытаться лечиться от алкоголизма, чтобы трезво оценивать ситуацию. Не хочу, конечно, его оскорблять, он заслуженный актер, но, будучи медийным человеком, надо быть аккуратным в своих высказываниях и поступках», — сказал сенатор.

По словам парламентария, Крымский мост был построен для удобства и улучшения жизни крымчан.

«На следующий год завершат железнодорожный мост. И тогда жизнь в Крыму изменится окончательно, он станет здравницей мирового уровня, уверен сенатор. Ну, а с какого бодуна такая мысль возникла у Ефремова — пусть разбираются психиатры и психологи. Мне это неведомо», — резюмировал Клинцевич.

Актер Михаил Боярский миролюбиво заметил, его мало интересуют политико-экономические отношения — исключительно человеческие и творческие.

«Я думаю, что мосты нужны не материальные, а прежде всего духовные», — сказал Боярский.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко указал, что заявление таких людей, как Ефремов, не нужно воспринимать всерьез.

«Это не громкие заявления, а высказывания артиста, не более того. Я не разделяю его точку зрения и не понимаю, почему мы должны так поступать. Ну вот зачем? Конечно, к этому не стоит относиться как-то серьезно», — сказал депутат.

По мнению певца Юрия Лозы, актер Ефремов просто транслирует чужие мысли за неимением своих.

«Он не понимает ничего в политике, экономике, истории. Он актер, транслирует чужие мысли! Своих мыслей у него никогда в жизни не было, нормальных. Тогда почему мы должны пытаться как-то разобраться в хитросплетениях его мозговых извилин?» — недоумевает певец.

Он также задался вопросом, что актер Ефремов знает о Крыме, об истории этого полуострова и какое право он имеет давать «какие-то дурацкие» советы.

«Тот факт, что Ефремову позволено болтать всякую чушь, не значит, что его слова будут полезны для либерализма, о котором рассуждает актер. Мы живем в демократическом обществе, в котором либерализм должен быть ограничен: свобода каждого отдельного человека стоит на втором месте по отношению к волеизъявлению всего общества», — рассказал Лоза.

По его словам, любой либерал должен сознательно подчиниться воле народа и не «пытаться вякать и разрушать систему».

«А если Михаил Ефремов этого не понимает, то «по большому счету он враг», — резюмировал Лоза.

«Абсолютно вздорное заявление, человек не понимает процессов, которые происходят в Крыму, Ефремов в последние годы выступает как разрушитель России.

Он практически встал в один ряд с зарубежными русофобами. Вдобавок, кто такой Ефремов? На сегодняшний день для нас это никто. Этот человек мной и, я уверен, подавляющим большинством крымчан абсолютно не уважаемый», — отметил парламентарий.

Сенатор добавил, что Украина и без того очень долго паразитировала на российских ресурсах.

«Я считаю, что это Украина должна нам платить за разрушение того, что было в Крыму еще во время Советского Союза. Надо просто хорошо помнить, как Украина существовала в первые годы своей независимости, она существовала за счет бесплатного российского газа и других возможностей России. За эти годы она все сильнее укреплялась в своей русофобии и теперь стала просто русоненавистной. И даже от таких широких жестов, которые предлагает Ефремов, ждать благодарности от нее не стоит», — пояснил парламентарий.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Иосиф Кобзон и вовсе выразил мнение, что со стороны Ефремова это была шутка.

«Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка!», — сказал народный артист.

По его мнению, вариант Ефремова максимально отдален от реальности.