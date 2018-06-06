Почему русский язык выдавливают с постсоветского пространства

«Под лицемерными лозунгами»: зачем русский язык выдавливают с постсоветского пространства

России 6 июня отмечают День русского языка. По всему миру на нём говорят свыше 260 млн человек. В силу исторических причин наиболее широкое распространение он получил на постсоветском пространстве. Однако власти некоторых бывших союзных республик активно вытесняют язык Пушкина и Толстого из публичной сферы. Самая тяжёлая ситуация сложилась в странах Балтии и на Украине . Опрошенные RT эксперты полагают, что Москве под силу противостоять этой негативной тенденции.

Русский считается наиболее распространённым славянским языком в мире и одним из официальных языков ООН . С подачи всемирной организации в 2011 году в России появился День русского языка. Праздник отмечается 6 июня — в день рождения Александра Пушкина.

Согласно статистике ООН, русский является родным для 150 млн человек и вторым языком коммуникации для более чем 110 млн человек по всему миру. Прежде всего он широко распространён на постсоветском пространстве. Однако с 1990-х годов в ряде республик бывшего СССР он активно выдавливается из сфер общественной жизни.

При этом, по словам экспертов по гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ, позиции и авторитет русского языка на постсоветском пространстве связаны «не с каким-либо давлением, а только с его достоинствами и потребностями в нём».

Также эксперты отмечают, что русский язык по-прежнему незаменим в области межнационального общения. Однако в законодательстве подавляющего большинства стран — членов ему не присвоен статус государственного или официального. Кроме того, в отношении него не установлена «система правовых гарантий».

Принудительная ассимиляция

Латвии, После распада СССР дискриминационные языковые законы были приняты в Литве Эстонии , Украине и Молдавии . Главным образом усилия властей этих государств направлены на исключение русского языка из системы госуправления, образования и масс-медиа.

При этом, согласно соцопросам, русский остаётся родным для примерно 30% украинцев и граждан Молдавии (включая жителей непризнанной Приднестровской республики), а также 25% населения Латвии и Эстонии.

В апреле 2018 года огромный резонанс вызвало решение Сейма Латвии и президента страны Раймондса Вейониса перевести обучение в школах национальных меньшинств на государственный язык. Закон ударил по интересам русскоязычного населения.

МИД РФ назвал действия Риги одиозными шагами, «совершаемыми под лицемерными лозунгами». Как полагают в ведомстве, на протяжении последних 25 лет власти Латвии проводят политику принудительной ассимиляции русскоязычных жителей.

3 мая латвийский парламент принял новые поправки, ограничивающие применение русского языка. Сейм урезал число российских телеканалов в основных пакетах до 10% под предлогом борьбы с «российской пропагандой».

«Длительная неспособность ответственных за отрасль Министерства культуры и Национального совета электронных СМИ предложить решение проблемы привела к тому, что сейчас нужно уже тушить пожар и срочно разрабатывать решения по ограничению растущего влияния пропаганды Кремля», — прокомментировала новый закон председатель комиссии по национальной безопасности Латвии Инесса Либиня-Эгнере.

23 мая Министерство образования и науки Латвии предложило запретить обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. С 1999 года в прибалтийской республике действует запрет на преподавание на негосударственном языке. Таким образом русский может быть окончательно вычеркнут из системы профессионального образования Латвии.

Языковая политика властей вызвала массовые протесты в городах страны. Пытаясь пресечь распространение недовольства русскоязычного населения, суд Латвии арестовал одного из лидеров Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко

Тотальная украинизация

Наиболее одиозная кампания по борьбе с русским языком развернулась на Украине. Такое мнение в беседе с RT выразил экс-директор Русского культурного центра ( Львов ), член Союза писателей России Сергей Сокуров.

Весьма показательно, что одним из первых решений Верховной рады (23 февраля 2014 года) после госпереворота стала отмена закона о региональных языках, который был одобрен в июле 2012 года. Документ предусматривал особый статус иностранного языка в областях, где более 10% населения считают его родным.

За минувшие четыре года Киев запретил вещание российских телеканалов, прокат почти всех российских фильмов и сериалов, использование российских социальных сетей и браузеров, а также ввёл ограничение на употребление русского языка в телеэфире.

31 мая 2018 года президент Украины Пётр Порошенко объявил о намерении подписать указ о провозглашении десятилетия украинского языка. Документ призван улучшить качество изучения государственного языка.

Тотальная «украинизация» системы образования не остаётся без политических последствий, вызывая недовольство не только в России, но и у тех, кого Киев привык называть «европейскими друзьями».

В конце 2017 года между Украиной и Венгрией разгорелся крупный политический скандал из-за новой редакции закона «Об образовании», который запрещает преподавание на негосударственном языке. Будапешт развернул дипломатическую кампанию по защите венгерского меньшинства. В результате Киев отложил имплементацию нововведения до 2023 года.

Сергей Сокуров полагает, что современная Украина идёт по тупиковому пути, пытаясь нивелировать значение русского языка.

«Большую часть жизни я прожил во Львове. Я превосходно владею украинским языком и потому могу сказать, что он не позволяет в полной мере выражать свои мысли и уж тем более передавать научные знания. Языком науки и высокой культуры на Украине, в том числе в западной части страны, всегда был русский», — отметил Сокуров.

Эксперт убеждён, что дискриминация русского языка обрекает Украину на интеллектуальную деградацию. По его мнению, именно русский язык для Украины является «окном в Европу», так как интерес к украинскому языку на Западе отсутствует.

Символичным итогом обеднения интеллектуального и культурного багажа Украины являются курьёзные моменты, которые сопровождают политическую карьеру президента Петра Порошенко. Так, в январе 2016 года во время пресс-конференции глава государства не смог перевести слово «кошелёк» на украинский.

Также он нередко забывает слова на мове, оказываясь в плену негативных эмоций. В феврале 2014 года в Сети появилось видео, на котором Порошенко на русском языке с использованием ненормативной лексики отчитывает депутата Верховной рады Вадима Новинского

Смена поколений

Опрошенные RT эксперты полагают, что борьба с языком Пушкина и Толстого имеет далекоидущие планы. Вытеснение русского из публичной сферы лишает молодые поколения постсоветских стран возможности его совершенствовать и передавать богатейший словарный запас своим детям.

«На это и делают ставку национальные элиты бывших союзных республик, навязывая обществу язык титульной нации. На смену советским поколениям придут новые, которые не умеют грамотно изъясняться по-русски и выросли в среде ненависти к России», — сказал RT профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации ИГСУП РАНХиГС, доктор филологических наук Геннадий Слышкин.

По мнению эксперта, в обозримой перспективе статус и значение русского языка на пространстве СНГ будут снижаться. Однако, как считает Слышкин, Москве под силу противостоять этой негативной тенденции, даже несмотря на откровенно русофобский курс властей стран Балтии и Украины.