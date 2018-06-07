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Пока вы спали: Захарченко вернут конфискованные миллиарды
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Пока вы спали: Захарченко вернут конфискованные миллиарды 

Рамблер 1 час назад
Фото: Коллаж

Пенсию заплатят по трем схемам

Система индивидуального пенсионного капитала подразумевает три варианта выплат. По словам зампреда Центробанка Сергея Швецова, которые приводит РИА Новости, выплаты ИПК могут быть срочными — пенсионный фонд рассчитает ежемесячный платеж с ежегодной индексацией на срок от 10 лет до 20 лет. При этом накопленные деньги пенсионера, не дожившего до конца этого срока, могут быть унаследованы. Также возможен бессрочный план — ненаследуемая, однако пожизненная пенсия. Третий вариант, гибридный, подразумевает ежегодный расчет пенсии на 20 лет вперед и «скользящие» выплаты. Этот вариант позволяет унаследовать неиспользованные деньги.

Россиянам предложили «здоровый» выходной

Россияне могут получить дополнительный выходной, который смогут брать раз в три года, рассказал «Российской газете» сенатор от Курской области Валерий Рязанский. По его словам, выходной россияне смогут использовать лишь для прохождения диспансеризации, к которой не стоит относиться по принципу: «хочу — не хочу». Член Совфеда отметил, что диспансеризация помогает выявить серьезные болезни на ранних стадиях.

Трамп поставил Ким Чен Ына на четвереньки

Саммит глав США и Северной Кореи был отменен из-за угроз властей КНДР. Об этом, как сообщает Wall Street Journal, заявил экс-мэр Нью-Йорка, а ныне юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. По его словам, северокорейцы заявили о своей готовности к ядерной войне с США и намерении в ней победить, после чего американцы приостановили переговоры о саммите. Однако после этого Ким Чен Ын встал «на четвереньки и умолял» Трампа возобновить их.
«Это ровно то положение, в которое его хотели поставить», — подчеркнул Джулиани.

Захарченко могут вернуть миллиарды

Обвиняемый в коррупции полковник Дмитрий Захарченко подал заявление в суд, в котором потребовал вернуть его семье изъятые у него квартиры и деньги. По данным РИА Новости, в своем заявлении Захарченко ссылается на тот факт, что при подаче Генеральной прокуратурой иска о конфискации деньги уже не числились вещественным доказательством по делу.

Чиновников пересадят в дешевые авто

Чиновникам и сотрудникам госкомпаний могут запретить покупать и арендовать на бюджетные деньги машины дороже двух миллионов рублей. Как сообщает «Парламентская газета», сегодня соответствующий законопроект, который был внесен депутатами от ЛДПР, обсудит экономический комитет Госдумы. По мнению либерал-демократов, машины дороже двух миллионов являются предметами роскоши и не должны приобретаться и арендоваться на деньги налогоплательщиков.
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