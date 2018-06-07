Пока вы спали: Захарченко вернут конфискованные миллиарды 

Пенсию заплатят по трем схемам
Система индивидуального пенсионного капитала подразумевает три варианта выплат. По словам зампреда Центробанка Сергея Швецова, которые приводит РИА Новости, выплаты ИПК могут быть срочными — пенсионный фонд рассчитает ежемесячный платеж с ежегодной индексацией на срок от 10 лет до 20 лет. При этом накопленные деньги пенсионера, не дожившего до конца этого срока, могут быть унаследованы. Также возможен бессрочный план — ненаследуемая, однако пожизненная пенсия. Третий вариант, гибридный, подразумевает ежегодный расчет пенсии на 20 лет вперед и «скользящие» выплаты. Этот вариант позволяет унаследовать неиспользованные деньги.
Россиянам предложили «здоровый» выходной
Россияне могут получить дополнительный выходной, который смогут брать раз в три года, рассказал «Российской газете» сенатор от Курской области Валерий Рязанский. По его словам, выходной россияне смогут использовать лишь для прохождения диспансеризации, к которой не стоит относиться по принципу: «хочу — не хочу». Член Совфеда отметил, что диспансеризация помогает выявить серьезные болезни на ранних стадиях.
Трамп поставил Ким Чен Ына на четвереньки
Саммит глав США и Северной Кореи был отменен из-за угроз властей КНДР. Об этом, как сообщает Wall Street Journal, заявил экс-мэр Нью-Йорка, а ныне юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. По его словам, северокорейцы заявили о своей готовности к ядерной войне с США и намерении в ней победить, после чего американцы приостановили переговоры о саммите. Однако после этого Ким Чен Ын встал «на четвереньки и умолял» Трампа возобновить их.
«Это ровно то положение, в которое его хотели поставить», — подчеркнул Джулиани.
Захарченко могут вернуть миллиарды
Обвиняемый в коррупции полковник Дмитрий Захарченко подал заявление в суд, в котором потребовал вернуть его семье изъятые у него квартиры и деньги. По данным РИА Новости, в своем заявлении Захарченко ссылается на тот факт, что при подаче Генеральной прокуратурой иска о конфискации деньги уже не числились вещественным доказательством по делу.
Чиновников пересадят в дешевые авто
Чиновникам и сотрудникам госкомпаний могут запретить покупать и арендовать на бюджетные деньги машины дороже двух миллионов рублей. Как сообщает «Парламентская газета», сегодня соответствующий законопроект, который был внесен депутатами от ЛДПР, обсудит экономический комитет Госдумы. По мнению либерал-демократов, машины дороже двух миллионов являются предметами роскоши и не должны приобретаться и арендоваться на деньги налогоплательщиков.