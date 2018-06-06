Россияне назвали виновников роста цен на бензин

Бензин и «Кортеж»: что спросят на «прямой линии»

Автомобилисты, которые присылают вопросы на «Прямую линию с Владимиром Путиным », хотят пожаловаться главе государства на рост стоимости бензина. Также водителей интересуют особенности работы ОСАГО и информация о том, когда можно будет купить автомобили «Кортеж». «Газета.Ru» выбрала самые актуальные обращения россиян, которые могут заинтересовать президента, и обсудила их с экспертами.

Владимир Путин ответит на вопросы россиян 7 июня — в соцсетях и на официальном сайте «прямой линии» уже появилось множество обращений к главе государства от автомобилистов и профессиональных водителей.

Цены на бензин — что делать

Высока вероятность того, что президенту будет задан вопрос о растущих ценах на топливо.

Так, согласно опросу ВЦИОМ , главными виновниками увеличения стоимости бензина называют нефтяные компании (46%) и кабмин (40%).

Вот лишь одно из обращений, которое опубликовано на сайте «прямой линии»: «Уважаемый президент! Когда у нас перестанут так быстро расти цены на бензин? Цена под 50 рублей. Это очень много, что влияет на общую инфляцию в стране, на продукты питания, услуги, товары, ЖКХ. Ведь мы можем себе позволить низкую цену. Страна у нас добывает около 40% мировой нефти! Рост цен на топлива — оптовые цены выше розничных».

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что рост цен на бензин действительно может оказать негативное влияние на наметившийся в экономике подъем. Но, по его словам, ситуация в нефтепереработке такова, что без индексации в перспективе двух-трех лет цены все равно вырастут.

«Просто произойдет это под натиском рыночных факторов, в частности из-за недостаточных объемов переработки, — говорит Жаркcий «Газете.Ru». — Речь идет о самых реальных перспективах формирования кризиса предложения в связи с тем, что НПЗ необходимо модернизировать, а средств на это хронически не хватает просто в силу того, что сейчас этот бизнес нерентабелен. Сейчас уровень выхода светлых нефтепродуктов в среднем по отрасли составляет примерно 65%, есть НПЗ, где этот уровень значительно выше, но все это предприятия, уже прошедшие через модернизацию. А в США и ЕС глубина переработки нефти составляет в среднем более 80-90%».

Эксперт обращает внимание на то, что в большинстве регионов предложение на топливном рынке формируется за счет одной-двух компаний и ни о какой конкуренции речи быть не может. А чем меньше на одном рынке действует игроков, тем менее гибкой является цена предложения.

«Повышение акциза на топливо, произошедшее в начале 2018 года, — это не причина роста цен в рознице, а триггер, который, к сожалению, сработал и привел к последствиям, которых не представляли даже в правительстве, — говорит Жарский. — НПЗ нерентабельны при текущих ценах, единственное, что сдерживало рост — это дотации и вливание бюджетных средств (только в прошлом году государство на поддержку НПЗ израсходовало почти 1 трлн рублей). Сейчас отрасль нуждается в налоговой реформе».

Страховщики отказывают в выплатах

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев направил вопрос о работе ОСАГО. Он пожаловался на навязывание страховыми компаниями дополнительных услуг, отказы в выплатах и утверждает, что принятые относительно недавно нормы о натуральном возмещении практически не работают. По мнению активиста, многие автомобилисты могут вовсе массово отказаться от обязательного страхования.

Гендиректор «ГлавСтрахКонтроля» Николай Тюрников одним из способов решения ситуации называет перенос урегулирование убытков в онлайн.

«Сейчас урегулирование происходит оффлайн без привычных сервисов, мобильных приложений, людям приходится заниматься тем, к чему они совершенно не привыкли, особенно молодое поколение водителей, — сказал Тюрников «Газете.Ru». — Этот процесс нужно сделать максимально удобным, не требующим присутствия в офисе страховой.

Запись в автосервис на ремонт, получение выплат, осмотр машины, подача заявления об убытках, оценка качества ремонта, подача жалоб — все это должно делаться онлайн.

Людям нужно давать выбор, чтобы они сами определяли форму возмещения убытков, тогда отпадет и навязывание услуг».

«Кортеж» и Aurus

Одним из популярных, как и в 2017 году, стал вопрос про президентский автомобиль «Кортеж».

«Вы приехали на церемонию инаугурации на новом президентском лимузине под маркой Aurus. А сами за рулем? Удалось уже прокатиться? Какое впечатление произвела на вас новая разработка нашего автопрома? И еще вопрос. Когда появятся гражданские версии проекта «Кортеж»?» — такой вопрос опубликован на сайте «прямой линии».

Согласно обещаниям чиновников, автомобили серии «Кортеж» появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus и будут стоить не менее 10 млн рублей.

«Он точно будет дешевле, как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Речь идет не только о лимузинах — ожидается, что машина будет предлагаться в кузовах седан, минивен, возможно, появятся внедорожники. В 2019 году также будет представлен мотоцикл из этой серии. При этом еще в начале 2018 года Мантуров на Гайдаровском форуме обещал, что серийные автомобили, построенные на базе Единой модульной платформы (ЕМП), будут стоить от 6-7 млн рублей за самую простую комплектацию.

Между тем автомобильный эксперт Игорь Моржаретто предупреждал в разговоре с «Газетой.Ru», что называть потенциальных конкурентов модели пока рано, поскольку готовые версии автомобилей пока никто не видел, кроме того, неизвестна и себестоимость их производства.

«На мировом рынке царит чудовищная конкуренция, и пока все, что связано с «Кортежем», можно оценивать лишь приблизительно. Непонятна себестоимость производства автомобилей и то, где их будут собирать, чтобы выйти на существенные объемы. Ведь очевидно, что производственная площадка в НАМИ не может обеспечить высоких объемов. Значит, после запуска проекта и оценки первых результатов придется договариваться с Sollers по созданию отдельной сборочной площадки. Но, повторюсь, пока это только предположения», — сказал эксперт.

Мотоциклисты просят дуги: в чем подвох

Мотоблогер «Чужой» рассказал в своем обращении, что в случае если на мотоцикл иностранного производства изначально не было установлено дуг безопасности или высокого ветрового стекла, установить это оборудование самостоятельно по правилам невозможно

«Из-за регламента таможенного союза дела обстоят именно так, — рассказал мотоблогер. — Японские производители получают одобрение типа транспортного средства без своего же дополнительного оборудования. В итоге получается, что его ставить нельзя. Что можно сделать в такой ситуации?».

Мотоэксперт Русскоко АвтоМотоКлуба (РАМК) Сергей Минаев заявил «Газете.Ru», что сама установка подобных дуг — это «палка о двух концах». При этом, по его мнению, проблема стоит гораздо глубже — так, некоторые мотоциклисты предпочитают решать вопросы с постановкой на учет мотоциклов с таким оборудованием, как говорится, на месте.

«Эти дуги защищают двигатель мотоцикла и его отдельные части от поломок при падении и могут нанести травму, если нога водителя под нее попадет, а могут и спасти, — говорит Минаев. — Поэтому однозначно сказать, нужно с ними бороться или нет, нельзя.