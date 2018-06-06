Москвич обнаружил в своей квартире целый кишлак

Москвич пожаловался на прописавшийся у него кишлак

В квартире москвича Александра Егорцева получили «поддельную регистрацию» 165 мигрантов. Об этом мужчина рассказал в Facebook.

По словам Егорцева, «кишлак» из 165 человек, возможно, еще не предел. Он смог узнать имена только тех людей, которые «засветились»: например, взяли кредит или купили SIM-карту.

Житель Москвы потребовал от МВД официального ответа. Он хочет узнать, как именно его «жильцам» удалось получить регистрации, и найдены ли виновные.

Егорцев подчеркнул, что никто из мигрантов у него официально зарегистрирован не был, речь идет именно о поддельных регистрациях, которые приезжие смогли купить. По его словам, из-за того, что регистрации ненастоящие, снять с учета этих людей нельзя.

В беседе с « Комсомольской правдой » москвич рассказал, что прописан в этой квартире с рождения, паспорт не терял и посторонних не регистрировал. По его версии, его адрес заполучили люди, которые занимаются легализацией мигрантов «через районные соцслужбы». Егорцев отметил, что в квартире некоторые время жила только его мать, болевшая раком.

Мужчина сообщал о проблеме в УВД Бабушкинского района и столичное управление ФМС. Он предоставил туда документы, которые отправляли «его» мигрантам, в частности, повестки от следователей и бумаги с поддельной печатью ФМС.

По словам Егорцева, из-за сложившейся ситуации у него могут возникнуть проблемы с Пенсионным фондом, страховщиками, банками и налоговой. Также ему будет трудно продать квартиру, так как никто не захочет купить «общагу с гастарбайтерами».