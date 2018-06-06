Чиновник оправдался за раздевание на ЕГЭ

Руководитель департамента надзора Минобрнауки по Татарстану Наталья Гречанникова представила свою версию истории с раздеванием школьницы во время ЕГЭ. Об этом сообщает «Татар-информ».

По словам Гречанниковой, инцидент действительно произошел, но «не так, как было преподнесено». Он рассказала, что ученица «на эмоциях» из-за сработавшей рамки металлодетектора зашла в комнату охраны, «сняла верхнюю часть нижнего белья», оделась и вышла.

Позже девочка рассказала окружающим, что сняла нижнее белье.

«Организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что она совершила такой поступок», — подчеркнула Гречанникова.

Представитель ведомства отметила, что рамки часто срабатывают, так как у школьников оказываются «денежки в кармане», а мамы пристегивают им «булавочки от сглаза».

Часть вины Гречанникова возложила на организаторов, которые могли предложить взволнованной школьнице осмотреть ее ручным металлоискателем.

«Важно, чтобы на моральном уровне таких ситуаций больше не было», — подчеркнула Гречанникова.

Ранее в соцсетях появилась информация, что ученицу одной из школ Татарстана заставили раздеться до нижнего белья, чтобы она смогла пройти рамку металлодетектора перед ЕГЭ. Сообщалось, что девушке в «шифоновой блузке на голое тело» пришлось пройти «под пристальным взглядом на грудь двух мужчин», после чего у нее началась истерика и пришлось вызывать врачей. Интернет-пользователи предположили, что из-за стресса школьница вряд ли смогла успешно сдать экзамен.