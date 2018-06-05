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Военные кафедры в вузах отменят
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В Госдуму внесён законопроект об отмене военных кафедр в вузах 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство внесло в Госдуму проект закона об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами.
Об этом сообщается на сайте правительства.
«Предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры», — говорится в сообщении.
В марте 2017 году Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон о возможности для студентов вузов, в которых нет военных кафедр, проходить военную подготовку в военных вузах.
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