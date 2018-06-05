Как не сесть в тюрьму за посты в соцсетях

1. «Возбуждение ненависти и розни» [статья 282 Уголовного Кодекса]

На данный момент — это самая популярная статья, по которой привлекают блогеров к уголовной ответственности.

Старайтесь не писать и не публиковать в своем профиле тексты или графический материал, который направлен против этнических, национальных, языковых и религиозных групп. Уголовный кодекс использует широкую формулировку «социальные группы» и почти любое количество людей, объединенных каким-либо признаком может туда попасть. Но в УК есть приписка об «унижении» тех же групп, и что именно имеется ввиду под этим — непонятно даже правоохранительным органам . Но любые резкие высказывания в адрес таких групп могут считаться криминальными.

Что грозит?

Штраф в 100 тыс. рублей или до пяти лет лишения свободы. Если призывы к «розни» сделаны в составе группе или с использованием использовании служебного положения [иными словами, если под постом подписываются и ставят лайки ваши друзья или вы работаете в каком-то СМИ] — до шести лет.

2. «Призывы к экстремистской деятельности» [статья 280 УК]

Определения экстремизма в УК РФ очень размытые. Тем не менее, следует их прочитать. Чтобы не попасть под статью 280, не стоит призывать или намекать на желание переворота, терроризма, возбуждения вражды, дискриминацию и применение насилия к социальным группам, препятствия органам власти [включая полицию и избиркомы], демонстрации запрещенной символики [пункт 9] или финансирования всего перечисленного. При должном стремлении полиции вам могут «пришить» статью об экстремизме. Криминалом может стать даже любимая блогерами фраза «Когда мы придем к власти…»

Избегайте хотя бы наиболее явных негативных высказываний, но главное — не говорите, что другим стоит пренебрежительно или негативно относиться к другим людям по таким групповым признакам [см. пункт 1].

Что грозит?

До пяти лет принудительных работ [место и вид работ определит суд] или лишение свободы на этот же срок.

3. «Призывы к сепаратизму» [280.1 УК]

Любое высказывание о желании уменьшить территорию Российской Федерации, как она изображена на официальной карте, а не только призывы к мятежу, могут считаться уголовно наказуемыми, поэтому старайтесь не высказываться, что « Крым — не наш».

Что грозит?

То же, что и за «призывы к экстремизму» [см. пункт 2].

4. Оправдание терроризма [статья 205.2 УК]

Запрещается не оправдание в моральном или педагогическом смысле ["он мстил за отца", «в детстве он перенес травму"], а именно одобрение и желательность терактов как метода действия. Естественно, говорить такое в адрес террористов не следует.

Что грозит?

Штраф от 300 тыс. до миллиона рублей и до семи лет лишения свободы.

5. „Реабилитация нацизма“ [статья 354.1 УК]

Не стоит в записях отрицать или одобрять массовые преступления германских властей времен Второй мировой. А также „распространять заведомо ложные сведения о деятельности СССР“ за тот же период. Не стоит безосновательно дискутировать об истории, проверяйте факты и даты — гугл есть у всех. Поскольку использована формулировка „заведомо ложных“, вашей защитой может стать ссылка на источники, как можно менее маргинальные.

Что грозит?

Штраф до 300 тысяч рублей до трех лет лишения свободы или до года исправительных работ.

6. „Оскорбление чувств верующих“ [часть 1 статьи 148 УК]

Что такое „оскорбление“ и „чувства верующих“ — из УК непонятно совсем. Но это определит за вас суд. Чтобы подобного не произошло, старайтесь не высказываться грубо против религиозных обычаев, символов, учреждений или верований, принятых на территории России. Хотя бы в отношении четырех официально признанных в России религий: православия, ислама, буддизма и иудаизма.

Что грозит?

Штраф до 300 тыс. рублей и до года лишения свободы.

7. Участие в экстремистском сообществе или организации [статья 282.1 и 282.2 УК]

Если вы не состоите в таких сообществах, то вряд ли вам стоит беспокоится, но все же не делайте перепосты статей или заявлений лидеров из уже запрещенных Минюстом групп [террористических или экстремистских]. На всякий случай перепроверьте список сообществ, в которых вы состоите в социальных сетях. Поверьте, а лучше посмотрите: некоторые группы могут быть вполне неочевидными.

Что грозит?

От штрафа до 300 тыс. рублей до лишения свободы на шесть лет.

Текст основан на выдержках из материалов „Сова-центра“