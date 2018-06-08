У многодетной матери из Томска попросили прощения

Томский губернатор извинился перед многодетной матерью за черствость чиновников

"За час поговорили обо всем — о семье, о детях и, конечно, о той проблеме, с которой Наталья Николаевна обратилась к президенту. Вместе с мужем они хотят построить дом, в котором воспитают детей, а потом и внуков. Сделаем все возможное, чтобы мечта Журовых и других таких же семей сбылась. Это не будет мгновенно, но, конечно, ждать по пять-десять лет люди не будут", — сказал Жвачкин.

В администрации также отметили, что Жвачкин извинился перед женщиной за черствость чиновников и за то, что из-за плохой связи не расслышал ее имя во время прямой линии с главой государства.