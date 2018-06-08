У многодетной матери из Томска попросили прощения

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Томский губернатор извинился перед многодетной матерью за черствость чиновников 

Газета.Ru 45 минут назад
Администрация Томской области сообщила о встрече губернатора Сергея Жвачкина с многодетной жительницей Томска, которая обратилась на "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
"За час поговорили обо всем — о семье, о детях и, конечно, о той проблеме, с которой Наталья Николаевна обратилась к президенту. Вместе с мужем они хотят построить дом, в котором воспитают детей, а потом и внуков. Сделаем все возможное, чтобы мечта Журовых и других таких же семей сбылась. Это не будет мгновенно, но, конечно, ждать по пять-десять лет люди не будут", — сказал Жвачкин.
В администрации также отметили, что Жвачкин извинился перед женщиной за черствость чиновников и за то, что из-за плохой связи не расслышал ее имя во время прямой линии с главой государства.
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