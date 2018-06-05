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«Жизнь в Екатеринбурге стала невыносимой»
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Ройзман: Жизнь в Екатеринбурге из-за ЧМ стала невыносимой 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В эфире НСН бывший мэр Екатеринбурга рассказал об отключении газа, «пробках» в метро и ликвидации урн для мусора в связи с проведением матчей мундиаля.
На время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 жители одного из кварталов Екатеринбурга могли остаться без газа. Жильцов 12-ти домов уведомили, что отключение связано с усиленными мерами безопасности. Позднее в управляющей компании в ответ на недовольство жителей заявили, что Ростехнадзор изменил требования и отключений газа с 15 июня до 15 июля не будет.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире НСН рассказал, что угроза отключения газоснабжения — не единственное неудобство, с которым столкнулись жители города в связи с подготовкой к ЧМ.
Ройзман объяснил решение уйти с поста мэра Екатеринбурга
«Я считаю, это неразумно. Это иллюстрация пословицы: «Заставь дурака Богу молиться». Городские власти здесь — заложники ситуации и предписания по антитеррористическому режиму выполняют беспрекословно. Там [в Екатеринбурге] сейчас много таких вещей. В метро вообще не стало урн. Это тоже предписание, касающееся антитеррористического режима. Люди не понимают, с чего вдруг в метро вдруг некуда выбросить мусор. А это правило, которое требуется выполнять. Когда с «Уралмаша» [станция метро в Екатеринбурге] люди едут в центр начали на рамках всех досматривают. Это просто коллапс! Власти не решают здесь. Это решают совсем другие органы. Это очень серьезные неудобства. Я считаю, что это совершенно излишнее регулирование. Но, «обжёгшись на молоке, дуют на воду». Это тот самый случай. Я не считаю это разумным и эффективным. Но, что имеем, то имеем. Поверьте, что людям, которые стоят у власти в администрации города, незачем отключать людям газ. Тем более, накануне выборов. Они сами в этом городе живут и точно также подвержены неудобствам, связанным с чемпионатом», — заявил Ройзман.
Отметим, что в управляющей компании жильцам 12 домов, где собирались на месяц отключать газоснабжение, сообщили, что отключение все же произойдет, но позже, когда нужно будет делать поверку счетчиков, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Напомним, Ройзман в конце мая заявил о том, что покидает пост мэра Екатеринбурга.
В городе в рамках Чемпионата мира по футболу пройдет четыре групповых матча. Также футболисты сборных встретятся на стадионах в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
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