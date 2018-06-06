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Мужчина выставил на продажу «жизнь в Красноярске»
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Россиянам предложили купить жизнь в Красноярске 

Рамблер 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Бизнесмен Юрий Семченок выставил на аукцион au.ru лот «жизнь в Красноярске» из-за решения переехать в другой город. Об этом сообщает «7 канал».
Свой лот Семченок оценил в 6,8 миллиона рублей. В «жизнь в Красноярске» входят двухкомнатная квартира с мебелью и техникой, гараж, автомобили Volkswagen Polo и Hyundai i30, дача с баней у совхоза «Сибиряк» и бизнес («прибыльное кафе»).
«Цена за все, лот не шутка», — подчеркивается в объявлении.
Одной из причин переезда предприниматель назвал «плохую экологию». Телеканал подчеркивает, что у мужчины останется еще один бизнес — чайный дом.
«7 канал» отмечает, что с 2015 года Красноярск потерял 6,8 тысячи молодых горожан, и отток жителей продолжает расти ежегодно.
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