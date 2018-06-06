Мужчина выставил на продажу «жизнь в Красноярске»

Россиянам предложили купить жизнь в Красноярске

Бизнесмен Юрий Семченок выставил на аукцион au.ru лот «жизнь в Красноярске » из-за решения переехать в другой город. Об этом сообщает «7 канал».

Свой лот Семченок оценил в 6,8 миллиона рублей. В «жизнь в Красноярске» входят двухкомнатная квартира с мебелью и техникой, гараж, автомобили Volkswagen Polo и Hyundai i30, дача с баней у совхоза «Сибиряк» и бизнес («прибыльное кафе»).

«Цена за все, лот не шутка», — подчеркивается в объявлении.

Одной из причин переезда предприниматель назвал «плохую экологию». Телеканал подчеркивает, что у мужчины останется еще один бизнес — чайный дом.

«7 канал» отмечает, что с 2015 года Красноярск потерял 6,8 тысячи молодых горожан, и отток жителей продолжает расти ежегодно.