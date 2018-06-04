Украинский блогер высмеял инсценировку убийства Бабченко

Украинский блогер Богдан Процищин высмеял инсценировку убийства Бабченко , записав кавер на песню группы "Машина времени". Видео опубликовано на YouTube.

Процищин назвал свой трек "Мой друг лучше всех играет труп", заменив слово "блюз" в припеве, а также использовал оригинальный видеоклип коллектива.

Блогер построил песню в форме вымышленных реплик украинских политиков, ведомств и рядовых интернет-пользователей, которые якобы комментируют сначала новость об убийстве Бабченко, а затем — сообщение о том, что произошедшее на самом деле было инсценировкой.

"Но зато мой друг лучше всех играет труп. Круче всех вокруг он один играет труп", — говорится в припеве, который блогер приписывает то генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, то СБУ.

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ.

В ведомстве заявили, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации с целью предотвратить покушение на журналиста. В СБУ обвинили российские спецслужбы в причастности к попытке покушения и сообщили о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.