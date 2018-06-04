Россиянам установят правила выгула собак

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В ГД рассказали подробности законопроекта о регистрации домашних животных 

РИА Новости 4 июня 2018
Фото: РИА Новости
Законопроект о регистрации домашних животных установит правила выгула собак бойцовских пород, которые подразумевают наличие намордника и ошейника с поводком, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Председатель Госдумы РФ пояснил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород. Законопроект, в частности, определит порядок их содержания.
"Регистрация будет и для бойцовых собак. В законе они называются потенциально опасными породами собак. Их тоже теперь придется регистрировать. Для них вводятся еще и правила выгула. Выгуливать таких собак теперь можно будет только в наморднике с ошейником и поводком", — сказал Бурматов.
Законопроект предлагает ограничить возможность содержать опасных для человека диких животных в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках. Речь идет, в том числе, о тиграх, леопардах, медведях.
Также проект предусматривает разработку и принятие Перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством РФ. Содержание потенциально опасных диких животных, приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца в обязательном порядке зарегистрировать животное, запрещенное к содержанию и включённое в этот перечень. Норма об обязательной регистрации животных также распространяется и на специализированные организации — цирки и зоопарки, независимо от даты приобретения животного.
Законопроектом предусмотрен годовой срок для подготовки перечня животных, запрещенных для содержания, а зарегистрировать таких животных их владельцы будут обязаны до 1 июля 2020 года.
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