Россиянам установят правила выгула собак

В ГД рассказали подробности законопроекта о регистрации домашних животных

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Председатель Госдумы РФ пояснил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород. Законопроект, в частности, определит порядок их содержания.

"Регистрация будет и для бойцовых собак. В законе они называются потенциально опасными породами собак. Их тоже теперь придется регистрировать. Для них вводятся еще и правила выгула. Выгуливать таких собак теперь можно будет только в наморднике с ошейником и поводком", — сказал Бурматов.

Законопроект предлагает ограничить возможность содержать опасных для человека диких животных в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках. Речь идет, в том числе, о тиграх, леопардах, медведях.

Также проект предусматривает разработку и принятие Перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством РФ . Содержание потенциально опасных диких животных, приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца в обязательном порядке зарегистрировать животное, запрещенное к содержанию и включённое в этот перечень. Норма об обязательной регистрации животных также распространяется и на специализированные организации — цирки и зоопарки, независимо от даты приобретения животного.

Законопроектом предусмотрен годовой срок для подготовки перечня животных, запрещенных для содержания, а зарегистрировать таких животных их владельцы будут обязаны до 1 июля 2020 года.