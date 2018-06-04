Пока вы спали: Фанаты «растянут» Москву 

В Северной Корее сменилось военное поколение
Ким Чен Ын сменил трех высших руководителей армии Северной Кореи, сообщает Yonhap. По данным южнокорейского информагентства, лидер КНДР сменил главу генерального штаба, министра вооруженных сил и даже военного, занимавшего армейский «пост номер один» — руководителя главного политического управления армии. Кадровые перестановки агентство связывает со «сменой поколений» и «закосневшим» образом мыслей предыдущих начальников.
Фанаты «растянут» Москву во время ЧМ-2018
Полмиллиона фанатов футбола арендуют квартиры в Москве во время чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт мэра столицы. Большинство из 500 тысяч болельщиков — это россияне, проживающие в других регионах страны. Всего же, по словам главы московского департамента спорта и туризма Николая Гуляева, во время мундиаля столицу посетят 0,8-1 миллион человек, в том числе 400 тысяч иностранцев.
Россияне задолжали 4 триллиона
За год совокупный долг россиян вырос на 200 миллиардов рублей, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов. Если в первой четверти 2017 года граждане должны были вернуть 3,8 триллиона рублей, то в первом квартале 2018-го — уже четыре триллиона. Почти половину этих денег россияне задолжали банкам (1,8 триллиона). Кроме того, сразу 15,4 миллиона исполнительных производств были возбуждены ФССП по постановлениям ГИБДД.
Скрипалей спасла чистоплотность
Отравленных нервно-паралитическим веществом шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию спасло мытье рук. Об этом, как сообщает НТВ, заявил британский токсиколог Аластер Хэй. По его словам, мытьем рук Скрипали уменьшили дозу яда, а уже затем врачи наугад подобрали противоядие, с помощью которого организмы россиян успешно побороли токсин и вывели его «естественным путем».
ВСУ объяснили полет Су-25 над пляжем
Украинский штурмовик Су-25 пролетел в 10 метрах над пляжем курортного поселка Кирилловка в Запорожской области, так как участвовал в военных учениях. Об этом местному информагентству УНН сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ. По словам собеседника агентства, Су-25 отрабатывал противодействие условному противнику на условно ограниченной высоте и не представлял опасности для отдыхавших украинцев.