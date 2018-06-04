Переназначение Медведева расстроило россиян

Переназначение Медведева расстроило большинство россиян

Более половины россиян не одобрили переназначение Дмитрия Медведева на пост председателя правительства страны — 51 процент. Об этом говорится на сайте «Левада-центра»

Противоположного мнения придерживаются 41 процент респондентов. Остальные не определились с ответом.

За шесть лет доля недовольных премьером респондентов увеличилась вдвое (25 процентов). В 2012-м приход Медведева на должность премьер-министра поддержали 59 процентов опрошенных.

По результатам майского исследования фонда «Общественное мнение» , против переназначения прежнего премьера 45 процентов россиян, за — 39 процентов.