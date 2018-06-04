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Переназначение Медведева расстроило россиян
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Переназначение Медведева расстроило большинство россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Более половины россиян не одобрили переназначение Дмитрия Медведева на пост председателя правительства страны — 51 процент. Об этом говорится на сайте «Левада-центра».
Противоположного мнения придерживаются 41 процент респондентов. Остальные не определились с ответом.
За шесть лет доля недовольных премьером респондентов увеличилась вдвое (25 процентов). В 2012-м приход Медведева на должность премьер-министра поддержали 59 процентов опрошенных.
По результатам майского исследования фонда «Общественное мнение», против переназначения прежнего премьера 45 процентов россиян, за — 39 процентов.
Опрос ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы 17 мая, показал, что большинству россиян (86 процентам) известно о том, что Медведев продолжит работать руководителем кабмина. Две три граждан (71 процент) охарактеризовали его, как компетентного и умного человека. А каждый второй опрошенный (49 процентов) полагает, что Медведеву удалось собрать команду вызывающих доверие у людей чиновников.
Дмитрий Медведев, который сложил полномочия главы правительства России 7 мая, через три дня после этого был утвержден на той же должностью Госдумой по предложению президента России Владимира Путина.
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