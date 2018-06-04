Ещё
Как будем отдыхать в июне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началась шестидневная рабочая неделя 

Рамблер 6 часов назад
Наступившая рабочая неделя продлится шесть дней, сообщили «Интерфаксу» в Роструде.
Собеседник агентства напомнил, что День России, который отмечается 12 июня, на этот раз приходится на вторник, в связи с чем выходной день с субботу, 9 июня, был перенесен на понедельник, 11-е. Такое решение чиновников позволит россиянам, отработав шесть дней подряд, отдохнуть три дня подряд — с 10-го по 12-е включительно.
>> Невыездные: как россияне проведут лето
При этом следующая рабочая неделя продлится лишь три дня — со среды по пятницу.
Таким же образом россияне отдыхали на майских праздниках. Тогда выходной с субботы, 28 апреля, был перенесен на понедельник, 30-е, что сделало ее рабочей. Однако первая трудовая неделя мая длилась лишь два дня: в понедельник жители страны отдыхали по упомянутой выше причине, во вторник, 1 мая — в связи с празднованием Дня труда, а в среду, 2 мая — так как на этот день был перенесен выходной с 7 января, пришедшегося в 2018 году на воскресенье.
Комментарии31  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сахалинцы захотели повторить судьбу Крыма130
Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым109
Украинцы в восторге: в Донецке кончился бензин583
Жестокая ошибка. «Я решил — сейчас убивать будут»9
«Говноактриса я»: Самбурская объяснила синяки40
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:44
Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым
Общество
01:32
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку
Общество
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
00:39
Рак сбежал из супа, отпилив себе клешню
Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение