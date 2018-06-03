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Назван представитель РФ на «Детском Евровидении»
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Россию на «Детском Евровидении-2018» представит Анна Филипчук из Барнаула 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Юная вокалистка Анна Филипчук из Барнаула стала победительницей национального отборочного тура "Детского Евровидения-2018", сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра "Артек", где проходил конкурс.
"Победу в финале национального отбора одержала Анна Филипчук из Барнаула с песней "Непобедимы", — сказали в пресс-службе.
На победу в финале претендовали 12 участников из различных регионов страны. В финале национального отбора юные конкурсанты представили публике и жюри ранее не опубликованные песни, в написании которых принимали участие.
По правилам конкурса, песня победителя должна быть в стиле современной европейской популярной музыки, длиться не более трех минут, содержать не менее одного куплета и припева на русском языке, и может включать не более 25% текста на английском языке.
Организацией отборочного тура занимается команда "Академии популярной музыки Игоря Крутого".
В 2018 году пройдет 16-е по счету "Детское Евровидение". Финал конкурса примет столица Белоруссии Минск 25 ноября. В 2017 году победу одержала юная российская певица Полина Богусевич с песней "Крылья".
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