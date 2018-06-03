Назван представитель РФ на «Детском Евровидении»

Россию на «Детском Евровидении-2018» представит Анна Филипчук из Барнаула

Юная вокалистка Анна Филипчук из Барнаула стала победительницей национального отборочного тура "Детского Евровидения-2018", сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра "Артек", где проходил конкурс.

"Победу в финале национального отбора одержала Анна Филипчук из Барнаула с песней "Непобедимы", — сказали в пресс-службе.

На победу в финале претендовали 12 участников из различных регионов страны. В финале национального отбора юные конкурсанты представили публике и жюри ранее не опубликованные песни, в написании которых принимали участие.

По правилам конкурса, песня победителя должна быть в стиле современной европейской популярной музыки, длиться не более трех минут, содержать не менее одного куплета и припева на русском языке, и может включать не более 25% текста на английском языке.

Организацией отборочного тура занимается команда "Академии популярной музыки Игоря Крутого".