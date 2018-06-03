Москву «затопит» в июне

Комфортная погода в столичном регионе сменится дождливой. Уже во вторник погоду начнет определять новый циклон, из-за которого увеличится количество осадков. 5 и 6 июня, когда он будет юго-восточнее Москвы , температура воздуха опустится до 13..18 градусов, сообщают «Метеоновости».

Как сообщает «Московский комсомолец», похолодание будет не таким резким, какое было 31 мая и 1 июня. В понедельник в Москве +23…+25, в Подмосковье +20…+25.

По словам специалистов, нынешние изменения климата приводят к «метеокачелям» — контрастным волнам тепла и холода, которые существенно меняют погоду в регионе.

По данным Гидрометцентра, погода в июне в столичном регионе будет переменчивой.