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Москву «затопит» в июне
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Москву «затопит» в июне 

Рамблер 1 час назад
Комфортная погода в столичном регионе сменится дождливой. Уже во вторник погоду начнет определять новый циклон, из-за которого увеличится количество осадков. 5 и 6 июня, когда он будет юго-восточнее Москвы, температура воздуха опустится до 13..18 градусов, сообщают «Метеоновости».
Как сообщает «Московский комсомолец», похолодание будет не таким резким, какое было 31 мая и 1 июня. В понедельник в Москве +23…+25, в Подмосковье +20…+25.
По словам специалистов, нынешние изменения климата приводят к «метеокачелям» — контрастным волнам тепла и холода, которые существенно меняют погоду в регионе.
По данным Гидрометцентра, погода в июне в столичном регионе будет переменчивой.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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