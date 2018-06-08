Синоптики дали надежду москвичам

Лето вернется в Москву

В ближайшие выходные погода в столичном регионе вернется в климатическую норму. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В субботу и воскресенье, 9 и 10 июня, в Москве потеплеет до плюс 17 градусов. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, а также ветер до десяти метров в секунду.

В понедельник, 11 июня, воздух прогреется уже до 19 градусов тепла. Сохранится переменная облачность и сухая погода, скорость ветра составит три-восемь метра в секунду.

В климатическую норму погода вернется только во вторник, 12 июня. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла. Местами пройдет кратковременный дождь.

По прогнозам синоптиков, рабочая неделя также начнется с дождя и грозы. Днем потеплеет до плюс 23 градусов. Ожидается западный и северо-западный ветер с порывами до десяти метров в секунду, а во время грозы — до 15 метров в секунду.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в праздничные выходные температура в Москве будет держаться ниже нормы. По ее словам, будет прохладно, но критического снижения температуры не ожидается.