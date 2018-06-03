Школьник задал Путину вопрос и «остался в очереди»

Школьник из ханты-мансийского Нефтеюганска Данила Прилепа, который в прошлом году задал вопрос президенту Владимиру Путину на «Прямой линии», рассказал, решены ли проблемы, которые он озвучил в ходе программы.

Финалист всероссийской инженерной олимпиады из Нефтеюганска Данила Прилепа на прошлогодней «Прямой линии» спросил Путина, как решается проблема коррумпированных чиновников. Тогда юноша предположил, что арест тех, кто подозревается в коррупции, не приносит результата, хотя проблема задевает большую часть населения страны, передает РИА «Новости»

Также он рассказал об очереди сотрудников МВД ХМАО на субсидии на приобретение жилья, которая продвигается медленно. По словам Прилепы, его семья тоже оказалась в этой ситуации.

Спустя год Данила рассказал, что ситуация с субсидиями не поменялась. Прошлой зимой он уже направлял письмо в администрацию президента , предложив упростить процедуру выдачи субсидии, а также ускорить продвижение очереди нуждающихся. В ответе на письмо сообщалось, что средства на обеспечение социальных гарантий сотрудникам МВД будут выделяться по мере их поступления.

«В общем, за год ничего не изменилось. Можно сказать, откинули нас в очереди назад, потому что бюджетников передвинули повыше, не совсем понятно, как это произошло. Отцу звонили, но он не работает в органах, решать вопрос нужно наверху», — сказал Прилепа.

Школьник отметил, что не упустил бы шанса поинтересоваться у Путина достижениями за годы его работы на посту, и спросил бы, считает ли президент их успешными.

Данила Прилепа рассказал, что хочет стать военным летчиком, после школы он отправится в Армавир , в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова.

Вспоминая о крупных коррупционных делах, о которых он тогда говорил, Прилепа отметил, что они не влияют ни на жизнь россиян, ни на саму систему. Также юноша отметил, что ВПК страны активно развивается, а Россия готова противостоять внешним врагам. При этом он призвал «начинать с самих себя».

Также Прилепа заметил, что складывается ощущение многократного улучшения условий жизни военнослужащих в стране, однако «это не предел».

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», « Вести FM » и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Первые вопросы прямой линии, заданные президенту Владимиру Путину, касаются проблем науки, экономики, соцобеспечения и коммунально-бытового обслуживания, а также экологии, следует из информации с официального сайта проекта.