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В Анапе запретили купаться в море
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В Анапе запретили купаться в море 

Новая Кубань 21 час назад
Фото: РИА Новости
С 3 июня в Анапе запрещено купание в море, сообщает Управление гражданской обороны и защиты населения курорта. Такая мера принята из-за низкой температуры морской воды. Сейчас она ниже 18 градусов тепла.
Управление предупреждает: «В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено! Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье и усильте контроль за детьми».
Максимально температура Черного моря в Анапе поднималась в этом году до 25,5 градусов.
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