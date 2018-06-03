В Анапе запретили купаться в море

С 3 июня в Анапе запрещено купание в море, сообщает Управление гражданской обороны и защиты населения курорта. Такая мера принята из-за низкой температуры морской воды. Сейчас она ниже 18 градусов тепла.

Управление предупреждает: «В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено! Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье и усильте контроль за детьми».

Максимально температура Черного моря в Анапе поднималась в этом году до 25,5 градусов.