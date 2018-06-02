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Мама поседела за одну ночь: дочь пропавшего без вести в Афганистане летчика рассказала о своей семье 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: соцсети
Вчера, 1 июня, стало известно, что в Афганистане найден советский военный летчик, сбитый во время войны в 1987 году.
Пропавший без вести советский летчик Сергей Пантелюк, который был сбит во время войны в Афганистане в 1987 году, предположительно оказался жив.
В городе Батайске Ростовской области живет его дочь 31-летняя Лариса Пантелюк. Она живет в том же самом доме, откуда на афганскую войну уходил ее отец. Лариса никогда не видела своего отца — Сергей отправился в Афганистан, когда его супруга находилась на седьмом месяце беременности. Спустя четыре месяца после рождения дочки самолет старшего лейтенанта Пантелюка был сбит в провинции Кунар.
Сайт «Комсомольская правда» взял интервью у дочери летчика. Издание предупредило, что информация о том, что Сергей Пантелюк жив пока является неофициальной.
«Мама поседела за одну ночь, когда узнала, что папа пропал в Афганистане. Замуж она так никогда и не вышла, все ждала его», — рассказала дочь летчика Пантелюка.
Последняя весточка от него пришла супруге за два месяца до того, как самолет Пантелюка был сбит. Обратное письмо, в котором жена отправила фотографию новорожденной дочки мужчина так и не успел прочитать.
«Помню, что в детстве нас навещали сослуживцы отца. В Ростовской области есть три мемориала, посвященные ему: в родном Зернограде, в Батайске и в самом Ростове. Еще один памятник находится в афганской провинции Кунар», — рассказала дочь Пантелюка.
Напомним, вчера, 1 июня, стало известно, что в Афганистане найден советский военный летчик, сбитый во время войны в 1987 году, он решил сейчас вернуться в Россию. Этим летчиком предположительно является Сергей Пантелюк. Позже появилась информация, что Россия не получала от США никаких данных о летчике и он считался пропавшим без вести.
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