Мама поседела за одну ночь: дочь пропавшего без вести в Афганистане летчика рассказала о своей семье

Вчера, 1 июня, стало известно, что в Афганистане найден советский военный летчик, сбитый во время войны в 1987 году.

Пропавший без вести советский летчик Сергей Пантелюк, который был сбит во время войны в Афганистане в 1987 году, предположительно оказался жив.

городе Батайске Ростовской области живет его дочь 31-летняя Лариса Пантелюк. Она живет в том же самом доме, откуда на афганскую войну уходил ее отец. Лариса никогда не видела своего отца — Сергей отправился в Афганистан, когда его супруга находилась на седьмом месяце беременности. Спустя четыре месяца после рождения дочки самолет старшего лейтенанта Пантелюка был сбит в провинции Кунар.

Сайт «Комсомольская правда» взял интервью у дочери летчика. Издание предупредило, что информация о том, что Сергей Пантелюк жив пока является неофициальной.

«Мама поседела за одну ночь, когда узнала, что папа пропал в Афганистане. Замуж она так никогда и не вышла, все ждала его», — рассказала дочь летчика Пантелюка.

Последняя весточка от него пришла супруге за два месяца до того, как самолет Пантелюка был сбит. Обратное письмо, в котором жена отправила фотографию новорожденной дочки мужчина так и не успел прочитать.

«Помню, что в детстве нас навещали сослуживцы отца. В Ростовской области есть три мемориала, посвященные ему: в родном Зернограде, в Батайске и в самом Ростове. Еще один памятник находится в афганской провинции Кунар», — рассказала дочь Пантелюка.