«Живёт без связи в кишлаке»: история «ожившего» советского летчика

«Живёт без связи в кишлаке»: МИД РФ проверяет информацию о найденном спустя 30 лет в Афганистане советском лётчике

Считавшийся более 30 лет пропавшим без вести советский лётчик, самолёт которого был сбит в Афганистане , может быть жив. Мужчину, чьё имя пока не раскрывается, обнаружил человек, занимающийся розыском пропавших без вести на территории Афганистана. По данным СМИ, речь может идти либо о старшем лейтенанте Александре Миронове , либо о пилоте истребителя Cу-17 Сергее Пантелюке. В посольстве России в Афганистане RT заявили, что проверяют эту информацию.

Считавшийся пропавшим без вести советский летчик, самолет которого был сбит в Афганистане, предположительно найден живым. Об этом сегодня «РИА Новости» сообщил глава Союза десантников России, генерал-полковник Валерий Востротин.

По его словам, мужчина находится на территории Афганистана. Имя летчика и другую информацию Востротин уточнить отказался, отметив, что сейчас ведётся работа по возвращению бывшего военнослужащего.

«Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа», — сказал Востротин.

Заместитель главы Союза десантников России Валерий Юрьев подтвердил RT, что организация налаживает связь с Кабулом , чтобы уточнить данные ветерана.

«Этого лётчика обнаружил человек, который занимается военнопленными и пропавшими без вести на территории Афганистана, — сообщил RT Валерий Юрьев. — На данный момент известно, что пропавший лётчик проживает в одном из местных кишлаков. То есть оперативно связаться с ним будет проблематично, но мы будем собирать о нём информацию».

Сам вышел на связь

Как выяснил RT, информация о том, что пилот может быть жив, поступила в Афганистане к специалистам представительства Россострудничества.

«Работа по возвращению бывших советских солдат велась с середины 1990-х. Вести поиски на территории Афганистана в то время помогал Руслан Аушев, возглавлявший Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав Правительств СНГ», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, тогда общественникам удалось установить местонахождение нескольких десятков солдат, попавших в плен к моджахедам. Многие из них сейчас приняли ислам, обзавелись семьями и живут в Афганистане и Пакистане

«Пилот, о котором идёт речь, вышел на связь с сотрудниками Россотрудничества, через знакомых афганцев, — поясняет собеседник. — Говорить о том, что человек, назвавший себя пропавшим пилотом, является таковым, преждевременно. Сейчас вся информация проверяется. Дело в том, что периодически приходят сведения о том, что якобы кто-то нашёлся из бывших советских солдат, но чаще эта информация не подтверждается».

Два лейтенанта

Между тем, по данным источников ТАСС в Международном благотворительном фонде ветеранов «Боевое братство», речь на этот раз идет именно о советском летчике —Александре Миронове.

Старший летчик Александр Жоржевич Миронов мог попасть в плен к душманам 13 августа 1982 года. В этот день Миронов выполнял боевое задание окрестностях Кабула и был сбит. Сбитый МиГ Миронова нашли с пустым креслом, в котором были срезаны ремни безопасности.

Однако, по данным источников «Коммерсант», найден был не Миронов, а старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, который пропал без вести в Афганистане в 1987 году.

Сергей Пантелюк предположительно жил ранее в городе Батайск Ростовской области . В Афганистане он служил в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье ВВС. Его Су-17 27 октября 1987 вылетел с аэродрома Баграм и предположительно был сбит из ПРЗК в 180 км северо-восточнее Баграма. Самолет и летчика не нашли.

Александр Лаврентьев , член Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, руководитель рабочей группы по Афганистану и автор книг об афганской войне, считает, что строить предположения о личности пилота пока рано.

«Вот так с ходу заявлять, что это Пантелюк или Миронов, неэтично, пояснил Александр Владимирович. — Кто-то публично освещает свои версии и предположения, которые в итоге всё равно не подтверждаются. Они, конечно, со временем забывают об этом. А мне ведь потом годами звонят родственники этих самых военнослужащих. Потому что им дали ложную надежду все-таки увидеть живым члена своей семьи спустя столько лет».

Информация проверяется

В посольстве России в Афганистане RT подтвердили — обнаружен человек, называющий себя российским лётчиком. Однако на самом ли деле это бывший советский военный и если да, то в каких военных операциях успел поучаствовать, еще предстоит выяснить.