МВД успокоило россиян

«Следствие допрашивает виновного в ошибке сотрудника МВД»

МВД России опровергло появившуюся ранее в СМИ информацию о признании недействительными 1,5 млн паспортов россиян из-за технической ошибки в электронном документообороте ведомства, передает ФАН.

Число 1,5 млн относилось к количеству обращений россиян, данные которых были занесены в сервис «Проверка недействительных паспортов» за последние 11 лет, а не к числу забракованных удостоверений личности, передает « Российская газета ».

«В 2006 году в целях введения в действие единой информационной автоматизированной системы «Российский паспорт» произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов. В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов, статус незначительного количества паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен» — говорится в сообщении пресс-центра МВД.

«Количество паспортов, имевших статус недействительных, в разы меньше заявленной цифры», — добавили в пресс-службе правоохранительного органа.

Несколькими часами ранее сообщалось, что к признанию недействительными такого большого количества паспортов РФ привели технические проблемы, возникшие при объединении баз данных Федеральной миграционной службы.

Как тогда сообщали СМИ со ссылкой на источник в МВД, статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен» в «связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов». В ведомстве заверили, что в «кратчайшие сроки» все выявленные недочеты будут устранены.

Тем гражданам, которые столкнулись с данной проблемой, рекомендовалось зайти на сайт МВД в раздел «Проверка по списку недействительных российских паспортов». Кроме того, сообщалось, что в отделе полиции можно получить официальное подтверждение действительности своего паспорта.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в этой связи рассказал, что следствие выясняет причины инцидента у подозреваемого сотрудника МВД, передает НСН.

«Некий сотрудник МВД, отвечающий за информационное обеспечение и за разработку ПО, недавно был задержан, возбуждено уголовное дело, идет следствие. Эта часть работы в МВД была запущена, коррумпирована. Там имели место откаты, завышенные расценки и так далее. Следствие разбирается в этом, но печалит сам факт, что этим занимался высокопоставленный офицер МВД, который отвечал как раз за программное обеспечение, его разработку и состояние», — пояснил парламентарий.

Он также указал на отсутствие должного контроля за подчиненными со стороны руководства правоохранительного ведомства.

«Тут можно говорить о бесконтрольном отношении руководства МВД к работе своих подразделений. Сработала служба безопасности, но за это время большие деньги ушли на разработку необходимого ПО, а плоды этой работы налицо — полтора миллиона человек имеют недействительные паспорта. Имеет место серьезный сбой в работе внутренних дел, и вся эта история крайне неприглядная и некрасивая», — подчеркнул депутат.

Он также выразил уверенность в том, что вся вина за произошедший сбой и его последствия лежит непосредственно на исполнительной власти.

«Это проблема исполнительной власти, не законодательной. Здесь имеет факт превышения служебных полномочий, возможно, халатности, возможно, другие составы уголовных преступлений

будет следствием выявлены и сформулированы, возможно, мошенничеством. Одним словом — это должностные преступления со стороны должностных лиц органов внутренних дел. Следствие идет, даст свою оценку, дело будет передано в суд, и мы через определенное время узнаем конец этой истории», — заключил Лысаков.

В сентябре 2007 года на сайте ФМС России был создан сервис онлайн-проверки паспортов, с 2016 года размещенный на сайте МВД. В апреле нынешнего года сообщалось, что все россияне к 2019 году получат единый идентификатор, который будет объединять номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений.

Минкомсвязи и Единый идентификатор будут разрабатывать Центробанк Минфин . Предполагается, что он упростит взаимодействие граждан с государственными организациями и банками.

Благодаря новому документу россияне смогут найти информацию о себе в любой базе. К примеру, на портале Пенсионного фонда по номеру паспорта можно будет узнать свой номер СНИЛС.